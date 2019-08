Especial: Más muertos por fallas en hospital que por cárteles

Guadalupe y Calvo— Los homicidios dolosos provocados por integrantes del crimen organizado en Guadalupe y Calvo han sido superados por las muertes que se presentan en el Hospital Comunitario a causa de la falta de equipo, medicamento y de las malas condiciones del nosocomio, situación que ha obligado al Municipio a invertir en medicamento como apoyo a la población y en la construcción de una carpintería para elaborar ataúdes, debido a que los habitantes, la mayoría de escasos recursos, solicitan el apoyo para este tipo de gastos.

Cifras brindadas por ese ayuntamiento, refieren que de octubre del 2018 a marzo del 2019 se han registrado 39 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, pero que la falta de atención médica adecuada por falta de insumos en el hospital administrado por el Gobierno del Estado, ha provocado la muerte de 129 personas, que pudieron haber salvado la vida si los médicos tuvieran las herramientas necesarias, las cuáles desde hace años no sirven y no llegan nuevas a este nosocomio, ubicado a 465 kilómetros de la capital del estado.

El hospital fue construido hace casi 23 años, pero hace 10 comenzaron los problemas, pues la supuesta falta de recursos obligó a degradarlo de general a comunitario y los rumores indican que podrían convertirlo sólo en un centro de salud con área de hospitalización, situación que afectaría aún más la atención de la población y el presupuesto para las instalaciones, que actualmente se encuentran en mal estado, con goteras, obras sin terminar, sin equipo adecuado ni medicamento básico completo.

Debido a las condiciones actuales y a todas sus carencias, personas que viven en comunidades enclavadas en los barrancos, recorren distancias de hasta 8 ó 10 horas para llegar al hospital, que desde hace 11 días se encuentra cerrado paro un laboral para exigir mejores condiciones al Gobierno de Javier Corral, por lo que desde ese tiempo sólo se brinda atención médica en el área de urgencias.





Médicos generales con función de especialistas

El nosocomio cuenta con 24 médicos generales y 6 especialistas, quienes no se dan abasto con la cantidad de personas que llegan a diario. A causa de ello, los doctores han tenido que fungir en muchos casos como especialistas, debido a que los fines de semana algunos descansan, “los revisamos y seguimos con su tratamiento, cuándo el especialista no está no podemos hacer nada más que apoyarlos de esa forma”, explicó otro de los médicos.

“No soy de ningún partido político, pero esta Cuarta Transformación nos está pegando a todos, no hay programas de bienestar social y eso está afectando a las familias directamente”.

“No necesitamos ir a África para ver niños desnutridos y panzones, aquí nos llegan muchos enviados por las brigadas”, dijo.





Aporta Municipio 1 mdp para medicinas… y ataúdes

Debido al faltante de medicamentos, el Municipio de Guadalupe y Calvo ha tenido que aportar hasta la fecha alrededor de 1 millón de pesos en la compra de sus recetas, debido a que la mayoría de la población es de escasos recursos.

Ante la imposibilidad de apoyar por completo los gastos funerarios, decidieron abrir una carpintería para elaborar los ataúdes y acondicionaron un vehículo para el traslado de los cuerpos a distintas comunidades, principalmente para reducir los costos que las funerarias hacían.

En una entrevista, el alcalde Noel Chávez consideró que la lucha del personal del hospital es justa, debido a que están buscando condiciones óptimas para realizar de forma adecuada su trabajo y así mejorar la atención de la población, que se ha visto afectada además por falta de rayos x, ultrasonidos y otros.

El edil explicó que se trata de una situación que ha afectado a las finanzas del Municipio, debido a que, aunque los temas de salud no es una de sus responsabilidades directas, sí son el primer respondiente de apoyo a la gente.

“La verdad es que ya nos rebasó la situación con la compra de medicamentos y con muchos traslados que se solicitan a otros hospitales; vivimos en una zona con pobreza y con comunidades indígenas muy alejadas a las que nos corresponde llevar electrificación, agua potable y demás servicios públicos”

Una de las acciones que tomó la administración fue la contratación de un médico cubano, debido a la falta de especialistas que hay en el hospital.





Sin luz ni planta eléctrica

La semana anterior se fue la luz durante 5 días y la planta eléctrica con la que cuentan no funcionó, por lo que la atención médica, incluso intervenciones quirúrgicas, tuvieron que ser iluminadas con los celulares de los médicos.

Explicaron que hubo complicaciones importantes durante esos días, además de que el banco de sangre que se ubica en ese hospital también se vio afectado debido a que la sangre no fue refrigerada correctamente.

“Si yo fuera paciente no me pondría esa sangre, pero a veces es la única opción que hay para salvarles la vida”, dijo uno de los médicos durante el recorrido por el nosocomio.





Degradación del hospital

Desde hace 10 años empezó el problema de falta de recursos para el hospital, debido a que fue degradado de general a regional; hace 5 años a comunitario y el rumor es que la Secretaría de Salud lo convertirá en un centro de salud con hospitalización.

Médicos, enfermeras y Esperanza Barrios, representante de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, afirmaron que ese tema seguirá afectando a los trabajadores y a los propios pacientes, debido a que cada vez habrá menos recursos disponibles.

Dio a conocer que son cerca de 10 mil personas las que atiende el hospital de Guadalupe y Calvo y sus comunidades, pero que también se suman muchas personas de los estados de Durango y Sinaloa que habitan en las colindancias con este municipio de la sierra de Chihuahua.