Especial: Crimen organizado se apodera de bosques

Chihuahua— El macizo forestal de Chihuahua identificado como uno de los más importantes del país, ha sufrido en los últimos cuatro años la pérdida de miles hectáreas de bosque debido a la tala clandestina a manos del crimen organizado. El robo de madera, que genera ganancias millonarias para la delincuencia, ha ocasionado graves daños en los municipios de Bocoyna, Guachochi, Guadaalupe y Calvo y Ocampo sólo por citar ejemplos.

La comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, es la que enfrenta afectaciones mayores ya que tan únicamente en ese punto se han perdido 15 mil hectáreas de bosque y se prevé un tiempo de 100 años para su recuperación.

En este contexto de afectaciones operado por los criminales, se encuentran incluso áreas naturales protegidas como es el caso de Basaseachi, punto catalogado como tal y que a pesar de ello es “víctima” de los talamontes.

Refugio Luna García, director de Desarrollo Forestal del Estado, señala que de los 7.6 millones de hectáreas de superficie forestal que componen el bosque chihuahuense, 4.2 están bajo manejo y la superficie de producción es de 1.3 millones de hectáreas. Sin embargo, la tala indiscriminada e impune ha generado pérdidas aún no cuantificadas por completo.

“La mayor parte de la superficie forestal comercial tiene autorizaciones de aprovechamiento, en algunos casos tenemos problemas de tala inmoderada como San Juanito que es el caso más dramático. Pero también en Guachochi y Ocampo se han detectado aprovechamientos ilícitos”.

“En 2018 hicimos una estimación de daños y tan sólo en la zona de San Juanito encontramos una afectación de entre 13 y 15 mil hectáreas. Se están tirando todos los árboles gruesos y se dejan los que no son comerciales”.

De acuerdo con el funcionario estatal, la tala ilícita siempre ha existido con fines domésticos o de ejidos que se salían de la reglamentación, pero las cifras eran menores.

“Hay dos etapas en las que el bosque ha sido afectado fuertemente. La primera fue en 1994 cuando se hizo un cambio en la ley a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC). Para el traslado de madera se requieren guías forestales o permisos, pero en 1994 con el fin de hacer que los productores fueran más competitivos se quitaron esas guías y lo único que se exigía era que la madera sólo fuera marcada con un facsímil emanado de la Semarnat, eso generó descontrol y en consecuencia una devastación forestal muy grande, se descapitalizó el bosque y hubo graves daños al macizo forestal. En 1998 el Gobierno retomó el tema y volvieron a exigirse las guías”.

La segunda etapa de “ataque al bosque” se ha registrado a partir del 2014 a la fecha con pérdidas aún no cuantificadas y en donde los criminales no sólo cortan los árboles sin permiso, sino que se han apoderado también de los aserraderos necesarios para procesar la madera y venderla de manera “legal”.

“En esta segunda etapa los criminales han entrado al negocio de la madera. La situación es diferente y sobre todo en las zonas la delincuencia ha actuado diferente, ha aprovechado predios particulares que se encuentran solos para talarlos así como otros en los que hay conflictos agrarios entre particulares y ejidos y allí llegan con los ejidatarios y los despojan de las tierras y el aprovechamiento forestal”.

El funcionario explica que la extorsión es una de las formas en las que los delincuentes actúan y que aplican con los ejidatarios para apropiarse de los permisos de explotación que estos tienen de manera que su actividad ilegal la pueden realizar de manera “legal”.

“Es un problema de seguridad, la gente tiene miedo de denunciar, en algunas zonas como Guachochi, donde empezó el problema el año pasado hemos buscado que se dé la denuncia anónima precisamente por esta situación”, dijo.

De esta forma, los delincuentes han encontrado una nueva vía para generar dinero mediante la explotación irracional de los recursos naturales poniendo en riesgo no sólo a las familias que viven de ello, sino a la sustentabilidad del medio ambiente.





El 70% es ilegal

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos el 70 por ciento de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. Y según el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las dos terceras partes de la madera que se comercializa en el país provienen de la tala ilegal ocurrida principalmente en los territorios de Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, entidades que se erigen como las más afectados por dicha actividad.

La tasa de deforestación en México es 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina. El informe Justicia para los Bosques, del Banco Mundial, establece que la tala ilegal genera ganancias anuales de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global para quienes se dedican a eso.

El ambientalista Arturo Limón, asevera que el clandestinaje forestal tiene “fuertes implicaciones” sociales, ambientales e institucionales ya que la producción y comercio ilegales se ven favorecidos por la nula regulación, la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales”, alertó.

“Hay un impacto severo. Si una zona como la de San Juanito tiene 15 mil hectáreas perdidas estamos hablando de que el problema se multiplica si sumamos los municipios restantes. Pero si a la pérdida de árboles le sumamos la erosión, la situación es gravísima. Nos desgarramos las vestiduras por el Amazonas y nos mantenemos impasibles ante la tarahumara”.

“Por su misma condición de poca fuerza que tiene y que se contrapone con las armas y el poder de los criminales, la Profepa no es capaz de dar una solución al conflicto. Por eso es importante que todos levantemos la voz de preocupación, de alerta y acción para salvaguardar la sierra tarahumara. No podemos permitir que esto siga sucediendo si no queremos enfrentarnos a vivir en un estado que tenga poca posibilidad para ser habitado. Estamos castigando al macizo boscoso más importante del país junto con Durango y hay intereses que deben ser valorados en términos del impacto. La madera no se volatiliza ni se desaparece, se va a un mercado. La pregunta entonces es, ¿quién regula ese mercado? Tiene que analizarse toda la problemática en su conjunto porque si rompemos los equilibrios tendremos que pagar los precios”, puntualiza.





Chihuahua a la cabeza en número de averiguaciones

Según datos abiertos de la FGR, del 2000 al 2018 se abrieron 384 investigaciones por infracciones relacionadas con el desmonte o destrucción de la vegetación natural; corte, arranque, derribo, tala o cambio de uso del suelo forestal en 4 estados. En este sentido Chihuahua ocupa el primer lugar donde la citada dependencia inició 231 averiguaciones previas en los últimos 18 años; seguido de Oaxaca, donde se iniciaron 53; así como en Chiapas y Jalisco, donde se acumularon 50 averiguaciones por cada entidad.

A pesar de lo anterior, en México la tala ilegal de árboles no es un delito federal ya que no está tipificado como tal en el Código Penal Federal por lo que las investigaciones arriba mencionadas se iniciaron por infracción al Título Vigésimo Quinto sobre Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal. La norma federal establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión, y de 300 a 3,000 días de multa, a quien desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal.

En noviembre de 2018, la Senadora Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal para aumentar las penas a quienes se dediquen a cometer este tipo de ilícitos. La legisladora resaltó que en México, según la FAO, la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en el periodo 2010 a 2015 fue de 91 mil 600 hectáreas por año, aunque algunos autores sostienen que la deforestación es de alrededor de 150 mil hectáreas al año.

Gómez Álvarez pedía que el ilícito fuera considerado como delincuencia organizada, aumentar la pena de cinco a quince años de prisión y de tres mil a 10 mil días multa a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable.





En cifras





7.6

Millones de hectáreas de

superficie forestal en el estado





4.2

Están bajo manejo

1.3

millones

de hectáreas superficie

de producción









La ilegalidad





155,000

hectáreas comercializadas

por año en México





60,000

Tienen su origen en la

tala clandestina





15 mmdd

Ganancias de la parte

clandestina a nivel global









