‘Esos ladrones ya no regresan a la Policía’

Nuevo Casas Grandes.- "Yo les aseguro que esos ladrones no vuelven a la Policía”, aseguró durante su visita el fiscal general, César Jáuregui Moreno, para responder a las inquietudes que le expresaron algunos empresarios y ciudadanos de Nuevo Casas Grandes, sobre los exagentes de Seguridad Pública, Policía Vial y C-4 que para la presidenta municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, siguen siendo “agentes en activo”.

Asimismo, Jáuregui Moreno desestimó el hecho de que Cynthia Ceballos siga presentando a estos elementos como “agentes en activo”, aclarando: “Reprobaron el examen de confianza, no son nada, no pertenecen a ninguna corporación y no van a volver”, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) continuará atendiendo las labores de vigilancia.

Con la inauguración de las oficinas de la nueva Fiscalía de la Mujer en Nuevo Casas Grandes, se cumplieron ya cinco meses de que el fiscal general llegó por primera vez a este municipio para desarmar a los 86 elementos de Seguridad Pública, Policía Vial y C-4, que habían acumulado quejas de abusos; la situación llegó hasta Palacio de Gobierno desde donde se dio la orden de darle solución.

La propuesta inicial fue ordenar que los elementos a cargo de Cynthia Ceballos se sometieran a las pruebas de Control y Confianza que se requieren para el servicio de los agentes en activo, en tanto les fue retirado el armamento para su revisión y verificación, donde trascendió que faltaba una de las armas asignadas a los agentes.

Como primera reacción, los agentes se rebelaron a la orden estatal y algunos hasta interpusieron un amparo, bajo el argumento que ya contaban con la acreditación del examen, por lo que no requerían de uno nuevo, pero entonces fueron declarados en rebeldía y se les dio un ultimátum para cumplir la disposición de la SSPE.

Aunque los elementos desistieron y comenzaron a programarse para acudir en grupos a cumplir con el examen de Control y Confianza, la mitad de ellos decidió renunciar y el resto cumplió el requisito en la ciudad de Chihuahua, pero al final, se confirmó que todos ellos reprobaron, por lo que quedan imposibilitados a ejercer en delante cualquier cargo dentro de una corporación.

Sin embargo, Cynthia Ceballos los mantiene empleados y aunque de momento realizan labores de limpieza tanto en Servicios Públicos como en Parques y Jardines, el Gobierno municipal los presenta como “agentes en activo”, situación que despertó inquietudes que fueron abordadas ante el fiscal general.