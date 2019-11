Esconde Javier Corral cuánto gana

Ciudad de México— Los salarios de los gobernadores son un desorden que además no transparentan.

De los 32 mandatarios estatales, al menos cinco tienen un salario mayor al del presidente López Obrador, mientras que ocho comprobaron que cumplen la regla de austeridad con sueldos menores al del mandatario.

De acuerdo con un ejercicio de transparencia de Grupo Reforma, seis gobernadores entregaron información parcial de su sueldo y 13 optaron por no entregar los datos.

Según la Nómina Transparente que publicó la Función Pública, AMLO percibe un salario mensual neto de 108 mil 305 pesos.

La lista de gobernadores que ganan más que el presidente de México la encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), de Tamaulipas, quien reporta un ingreso neto mensual 132 mil 414 pesos.

Le sigue Francisco Domínguez Servién (PAN), de Querétaro, quien según los recibos en poder de este medio, percibe un salario neto mensual de 131 mil 971 pesos.

Posteriormente Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN), de Guanajuato, cuyo salario neto mensual es de 125 mil 274 pesos.

Después está Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, quien reporta ingresos netos de 124 mil 80 pesos al mes.

Finalmente se encuentra Martín Orozco Sandoval (PAN), de Aguascalientes, que reporta un salario neto mensual de 121 mil 662 pesos.

Ocho mandatarios han adoptado los lineamientos salariales promovidos por el titular del Ejecutivo federal: los de Tabasco (106 mil 198 pesos), Sonora (96 mil 242), Durango (94 mil 778), Puebla (94 mil), Michoacán (69 mil 668), Sinaloa (64 mil 396), Veracruz (59 mil) y Jalisco (43 mil 770 pesos).

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, entregó información a medias, aunque antes de llegar a ese cargo fue un defensor de la transparencia y el acceso a la información.

Ahora su Gobierno sólo entregó los recibos de su sueldo base mensual, que es de 27 mil 444 pesos; sin embargo, el recibo por el cual recibe su compensación mensual fue testado en su totalidad, impidiendo conocer el monto que percibe.

Caso muy similar fue el de Francisco Vega de Lamadrid, ahora exgobernador de Baja California, de quien sólo se entregaron sus recibos de sueldo base (27 mil 474 pesos), y en los recibos de compensación mensual se omite el monto que percibe por esta vía.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, entregó recibos por 90 mil 962 pesos de su sueldo base, pero la Secretaría de Administración y Finanzas señaló que no se emiten recibos por las compensaciones mensuales otorgadas, por lo que no entregó el comprobante de esa prestación.

El caso de Coahuila es extremo. Declara como información confidencial los recibos de pagos y de compensaciones que percibe el gobernador Miguel Riquelme.

Hidalgo se encuentra casi en la misma situación. Se indicó que no se cuenta con los recibos de pagos del gobernador Omar Fayad Meneses.

Las otras entidades omitieron dar respuestas a la solicitud de información presentada, pidieron dirigir la solicitud a otras dependencias estatales o simplemente entregaron el oficio de respuesta sin el recibo de pago.