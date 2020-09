Escala conflicto a nivel mundial

Chihuahua— El conflicto actual entre agricultores del estado de Chihuahua contra la Guardia Nacional en la presa la Boquilla se ha convertido en una noticia internacional, pues distintos periódicos y medios de comunicación de distintos países en el mundo como Estados Unidos, Francia, Italia, España, entre otros, se refieren a este conflicto con titulares como “Escala la guerra por el agua en México”, “Agricultores mexicanos ocupan la presa para bloquear pagos de agua a Estados Unidos”, “Guerra por el agua: presa incautada, tropas desplegadas, al menos un muerto en protestas por compartir con Estados Unidos”, entre muchos otros luego de que ya se encuentran en este lugar corresponsales de distintas partes del mundo. Este conflicto ya se ha catalogado dentro de los episodios de guerras por el agua en el mundo que en este caso involucran un tratado internacional, entre México y Estados Unidos, el cual recuerdan y puntualiza la prensa internacional. El manejo mediático se ha centrado en el despliegue de fuerzas armadas en la presa La Boquilla y la defensa que han hecho los agricultores para desplegarlos y tomar las instalaciones de la presa. Pero también se destaca que los productores se niegan a dar el agua a Estados Unidos, lo que ellos mismos han reiterado no es la realidad, puesto que argumentan el agua no se paga con el abastecimiento de presas, sino con escurrimientos y además en distintos plazos, argumentando una falta de transparencia de parte de instancias como Cila o Conagua. “Guerra por el agua: presa incautada, tropas desplegadas, al menos un muerto en protestas por compartir con Estados Unidos”, escribe Los Angeles Times, “Agricultores mexicanos toman presa para detener pagos de agua a Estados Unidos”, es el encabezado sobre el tema del Washington Post, quienes se centran en la relación binacional entre los países y las repercusiones para aquel país. Por su parte medios como France 24 hablan de “Agricultores mexicanos se apoderan de la represa La Boquilla para protestar por el pago de la deuda de agua a Estados Unidos”, encabezado que comparte también periódicos italianos. En el lugar de los hechos corresponsales tanto extranjeros como mexicanos trabajando para medios internacionales se han concentrado en La Boquilla, mientras que los campesinos manifiestan que es de vital importancia que se conozca en el mundo el actuar de la fuerza militar Guardia Nacional, que ha cobrado la vida de una chihuahuense, madre de tres hijos y el actuar del gobierno federal, ante la preocupación de no poder completar el ciclo de riego y la necesidad del agua para todo un estado.