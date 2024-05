'Es un horno', denuncian falta de aire en el Hospital General en Chihuahua

Chihuahua.- Familiares de pacientes internados del Hospital General 'Dr. Salvador Zubirán Anchondo', denunciaron la falta de aire acondicionado y de ventiladores en varios cuartos del lugar, lo que origina gran molestia y riesgo por el intenso calor que hace.

“Quiero hacer una denuncia pública que en los cuartos del Hospital General no sirve el aire acondicionado. Soy paciente y puedo confirmar que es un horno aquí dentro porque no se pueden abrir las ventanas y no hay ventiladores. Un cuarto de hospital debe estar 20 y 25 grados centígrados y aquí dentro del Hospital General la temperatura de los cuartos supera los 35 grados durante el día”, comentó Luz María Cisneros, quien se encuentra con un familiar internado.

Dicen que los pacientes no pueden dormir y se deshidratan de tanto sudar. Los medicamentos se echan a perder y hay mayor riesgo de infecciones hospitalarias, las cuales son muy peligrosas para los que están aquí ya delicados de salud.

“Me comenta el personal que no han funcionado en toda la temporada de calor y cada año es lo mismo. A pesar de las quejas de los pacientes y de los trabajadores y de saber que por ley tienen que tener la temperatura controlada, los administrativos son indiferentes. No les importa poner en riesgo los pacientes y al personal de salud. Esto es falta de humanidad, es irresponsabilidad y un claro abuso contra los más vulnerables y más necesitados que son nuestros enfermos. ¿Qué hacen con los fondos públicos para el mantenimiento del hospital? ¿Por qué no se cumple la ley?”, expresó la denunciante.