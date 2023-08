Nuevo Casas Grandes.- “Es mejor equipar que concesionar, siempre es mejor equipar”, advirtió la diputada de la fracción parlamentaria de Morena, Leticia Ortega Máynez, a los regidores de Nuevo Casas Grandes que comparecieron en el Congreso, adelantando que en caso de otro conflicto como el que tuvieron al prescindir de Aseo Urbano, el Municipio no se quede incapacitado para prestar el servicio.

“Tenemos preguntas a los regidores: ¿qué acciones o estrategias van a tomar para que el Municipio vuelva a ofrecer el servicio?, ¿qué harán con ese más de un millón de pesos mensuales etiquetado al servicio de limpia? Estaban diciendo que sería equipar o concesiones. Yo creo que de una vez deben revisar eso porque el tiempo pasa volando y es muy importante saber cómo van a llegar a ese proyecto”, apuntó la congresista de Morena.

Durante los acuerdos que se tomaron ante la comisión especial para conocer de fondo la crisis administrativa y financiera por la que atraviesa el Gobierno de Nuevo Casas Grandes, los regidores del Ayuntamiento barajaron la posibilidad de contar con una empresa eficiente o adquirir nuevos camiones recolectores de basura para retomar su responsabilidad en la prestación del servicio.

Sin embargo, la diputada fue directa al aclarar que si se busca una nueva concesión, por más eficiente que sea la empresa, el municipio de Nuevo Casas Grandes debe estar respaldado por recurso humano y de infraestructura, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó cuando Aseo Urbano suspendió el servicio y el Gobierno no tuvo cómo enfrentar el problema.

“Yo me imagino cómo debe estar la gente de Nuevo Casas Grandes: pues ¡muy enojada! Porque el servicio de limpia es un servicio que no se puede parar, no queremos que quede este precedente, así que yo creo que ahorita decir equipar o concesionar, me parece que es importante que se avance en eso y nosotros pensamos que es mejor equipar. ¡Siempre es mejor equipar!, porque se va la empresa como sucedió antes y la Presidencia queda completamente sin poder resolver el problema”, señaló Leticia Ortega Máynez.

Buscan soluciones

La comisión de regidores respondió que ya se le solicitó un informe de gastos a la Dirección de Servicios Públicos para partir de ahí en busca del proyecto que dé solución a la crisis de Nuevo Casas Grandes, en busca de comprar una flotilla de camiones, donde ya hay dos presupuestados y autorizados por los regidores, aunque Cynthia Ceballos todavía no los compra.

Se aclaró en la reunión que la mesa de diálogo donde el Congreso analizó autorizar la prestación del servicio de limpia a Nuevo Casas Grandes por parte de Gobierno del Estado, que los legisladores en ningún momento están violentando la soberanía municipal, sino que “sólo escuchan para hallar soluciones”.

‘Es importante llegar a acuerdos’

El coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, Andrés Pérez, consideró importante llegar a acuerdos, pues quien más resiente este asunto de incapacidad es la ciudadanía y el punto principal que los lleva a encontrar soluciones es ése, destacando el hecho que ahora diputados y regidores de todas las corrientes políticas coincidan en la solución de un problema.

El coordinador hizo un paréntesis para tomar en cuenta que la solución que se ofrece para que Gobierno del Estado apoye al municipio de Nuevo Casas Grandes, no debe ser permanente, en respeto tanto a la autonomía del Ayuntamiento como a las obligaciones del Gobierno municipal.

Por último, Andrés Pérez destacó la atención que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha tenido para resolver los problemas más apremiantes de los chihuahuenses en Nuevo Casas Grandes, empezando por trabajar con un sistema de seguridad en la que fue desarmada la Policía municipal y ahora, cubriendo los gastos de la empresa Aseo Urbano para la recolección de basura que no sólo estaba generando suciedad, sino un problema de salud pública ante la incapacidad de la administración de Cynthia Ceballos.

