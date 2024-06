Es más probable que Chihuhua llegué a los 40º C a que llueva

Nuevo Casas Grandes.- Los pronósticos para la región en este julio que apenas comienza no son nada alentadores: de acuerdo con las proyecciones meteorológicas del clima, la sequía se hará más severa y aunque hay pocas posibilidades de nubosidades, las proyecciones se inclinan más a que se llegará a los 40 grados centígrados que a la posibilidad de que llueva.

De acuerdo a los servicios meteorológicos de “Chihuahua Tiempo Severo”, para gran parte del estado la primera y segunda semana de julio se van a mantener las temperaturas en un rango de los 38 a los 39 grados centígrados, con altas probabilidades que algunos de esos días la temperatura alcance o incluso rebase los 40 grados centígrados.

En cuestión de precipitaciones, aunque no se observa posibilidad en este tipo de fenómeno, la perspectiva se mantiene neutral o normal, que considera así porque la anomalía de precipitaciones está dentro de su rango normal para las primeras dos semanas de junio, en que casi no hay lluvias, aunque no se descarta que en alguna región, en alguno de estos días, ocurra una lluvia esporádica.

Sin embargo, la preocupación es que pese al monzón de la última semana de junio que es cuando debe iniciar la temporada de lluvias, tampoco se visualizan posibilidades de precipitaciones, lo cual incluso, no garantiza la continuidad de lluvias ni en julio, agosto ni septiembre.

Así, en caso de que continúen como hasta ahora las configuraciones del comportamiento atmosférico, con sistemas de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera con vientos cortantes, la situación de lluvia y en consecuencia, de la sequía prolongada, empeorará a gran escala y de manera desfavorable, principalmente para la agricultura y la ganadería.

Asimismo, se notifica que el rango promedio de las temperaturas mínimas será de 21 a 24 grados centígrados, lo que contribuye aún más a prologar la sequía que desde hace años ha estado afectando al estado de Chihuahua, donde la zona Noroeste que depende altamente de la producción agropecuaria, es una de las más afectadas.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx