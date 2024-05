Es la actual Administración de NCG la más demandada

Nuevo Casas Grandes.- Como ninguna otra en la historia de Nuevo Casas Grandes, la presente Administración está plagada de demandas, de las que no se salvó Cynthia Marina Ceballos Delgado cuando fue presidente municipal y por las que hoy está en la cárcel, ni su hermanastra, Edith Escárcega Escontrías que como alcaldesa en busca de la reelección, está acusada ante Fiscalía de apropiarse el cobro a los comerciantes.

Incluso hay demandas contra los propios regidores y algunos de ellos también han interpuesto denuncias hasta contra sus propios compañeros, mientras que hay funcionarios que se encuentran con cuentas pendientes ante la justicia como la propia ex Secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, quien comparte los mismos cargos de corrupción que Cynthia Ceballos.

Cynthia Ceballos encabeza denuncias en su contra

La mayor parte de esas denuncias se las lleva Cynthia Ceballos, quien por hoy enfrenta 15 denuncias por robos de terrenos municipales que en confabulación con quienes eran sus funcionarios y con personas ajenas a la Presidencia, los vendieron en forma particular sin desincorporarlos al municipio, por lo que siguen siendo propiedad de Nuevo Casas Grandes, y los titularon, pero no ingresó un peso a Tesorería, según descubrió la ex regidora de Desarrollo Urbano, Cinthia Rubio Tabarez.

De esa red de corrupción, a la fecha solo la ex alcaldesa está en la cárcel desde noviembre pasado, mientras que sus cómplices, entre quienes destaca la exsecretaria del Ayuntamiento, Silvia Hernández, por quien la Fiscalía Anticorrupción estaba en trámite de solicitar una ficha roja ante la Interpol, pues al parecer se encuentra prófuga en Estados Unidos.

Con un “ejército” de abogados, Cynthia Ceballos estaba buscando evadir la prisión por los cargos de peculado agravado que han derivado de solo 6 de los 15 terrenos en investigación, pero durante el proceso se le ejecutó otra orden de aprehensión por el delito de abuso en sus facultades, al haber comprado en contra del Ayuntamiento, 3 camiones recolectores de basura por 4 millones 200 mil pesos, que tuvo que decomisar la Fiscalía porque forman parte de un litigio en Chihuahua.

Queda pendiente contra la ex presidente municipal, otro proceso por el robo de recursos de Desarrollo Social, en donde usó la partida para comprar despensas para la gente necesitada, para abastecerse ella misma de la defensa de la casa y los alimentos, bebidas y desechables que usaba en sus frecuentes fiestas personales.

Exhiben durante debate denuncia contra Edith Escárcega

Mientras hablaba de que apoyaría el desarrollo y la economía de los sectores de Nuevo Casas Grandes, a la actual alcaldesa suplente, Edith Escárcega Escontrías que está en busca de la reelección para otros tres años, le fue exhibida públicamente en el debate del Instituto Estatal Electoral (IEE) la denuncia “169/22” en la que se le acusa de manera directa, de haberse apropiado de 94 mil 400 pesos que eran de las cuotas a los vendedores ambulantes, y que ella jamás ingresó a Tesorería.

El hecho ya había sido denunciado en el mes de julio en sesión ordinaria de Cabildo, cuando la inspectora de Comercio, Bertha Alicia Jiménez Morales, se vio obligada a comparecer y le mostró a los regidores los talones de recibos firmados por Edith Escárcega en su calidad entonces de Oficial Mayor.

La Inspectora de Comercio aseguró que ese dinero se lo quedó Edith Escárcega para sacar a su esposo de la cárcel, quien en ese entonces enfrentaba un proceso por delitos sexuales.

Ya como alcaldesa suplente, Edith Escárcega se comprometió en persona a denunciar los desfalcos de 1,280,497 pesos que la ex directora del DIF, ex Secretaria Municipal, ex titular de la Quinta Zona y ex regidora en esta misma administración, Ruth Aurelia Frías Fierro, se apropió de manera irregular junto con el entonces director del DIF, Omar Ernesto García Sanmiguel.

Ambos operaban bajo un esquema autorizado por Cynthia Ceballos y Silvia Hernández para que el DIF le diera “los recursos necesarios” a la Quinta Zona para sufragar los gastos de Faraones durante la campaña 2022 del Campeonato Estatal de Beisbol, pero los “préstamos” que nunca fueron reintegrados, están amparados con recibos sin firma, que no corresponde los nombres y las credenciales y hasta con corrector.

Edith Escácega le advirtió a los regidores que “nadie podía denunciar ese desfalco más que ella, porque es su facultad”, pero al paso de los meses la actual alcaldesa en funciones se halla inmersa en su campaña para mantenerse otros tres años en la Administración y no ha presentado la denuncia.

Responsabilidad de Edith Escárcega también es recuperar esos 4.2 millones de pesos que su hermanastra siempre se negó a denunciar para recuperar hasta que fue aprehendida por Fiscalía Anticorrupción, así como los desfalcos que dijo que se encontraron en los demás departamentos como Comunicación Social, Desarrollo Social, Deportes y demás departamentos que ella misma auditó.

Amén queda pendiente el desfalco que ella misma protagonizó con el programa de baños para personas de escasos recursos, donde dijo haberse gastado 1,534,372 pesos en 12 baños que le habrían salido en 128 mil pesos cada uno, escándalo que solucionó despidiendo a su director de Obras Públicas, pero sin aclarar el proceso mediante el que debe recuperarse el dinero desviado.

Personal de seguridad en la polémica

Los elementos a cargo de la “seguridad y el orden” en la Administración no ha quedado exentos de problemas que los han puesto en el ojo de la polémica, siendo Nuevo Casas Grandes donde por primera vez que procedió al desarme y disolución de los casi 90 elementos de Seguridad Pública y de la Policía Vial por denuncias ciudadanas de abusos y extorsión, esto, el 3 de mayo de 2023, hace ya un año cumplido.

Meses después de ese episodio, el guardia de seguridad personal de Cynthia Ceballos, identificado como José Alfredo Jiménez Estrada, fue capturado en octubre de 2023 por una denuncia en su contra por hechos ocurridos poco más de un año antes, cuando el guardaespaldas presenció en Cabildo que el periodista Dinazar Echavarría Ramírez, reclamaba que la entonces presidenta usaba a su equipo de seguridad para amagarlo y prohibirle entrar a los eventos de carácter público.

Tras exponer el acoso como medio informativo del que era objeto y pidiendo mayores garantías al ejercicio de su profesión, quien incluso inició en la Administración de Cynthia Ceballos como su Director de Comunicación Social, salió del recinto con su cámara en mano y apenas cruzó la puerta, fue agarrado a tablazos por el guardaespaldas de la alcaldesa.

En la siguiente sesión, los regidores le exigieron a Cynthia Ceballos que despidiera a esta persona con quien ellos mismos habían tenido problemas, y aunque la alcaldesa les aseguró que estaría suspendido hasta que se resolviera el caso, fue la síndico Municipal Venus Yadira Olmos Hernández, quien descubrió lo que para Cynthia Ceballos fue el común de su Gobierno, donde José Alfredo Jiménez sí estaba suspendido, pero se le seguía pagando como “premio” por haber agredido al periodista.

Luego de la aprehensión del guardaespaldas de Cynthia Ceballos, en diciembre de 2023, a dos días de Navidad, elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron al arresto de la Subdirectora de Seguridad Pública, Clara Rossana Apodaca Vázquez, quien fue denunciada por tres mujeres entre ellas su expareja, la nueva pareja de su ex y una familiar de una de ellas, por los delitos de violencia familiar, privación ilegal de la libertad y amenazas de muerte.

Apodaca Vázquez se hallaba en funciones cuando fue capturada, llevada a un penal para mujeres en Ciudad Juárez y desde entonces, ha estado encarcelada y ahora bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

Los hechos de amenazas, secuestro y violencia familiar, se registraron el pasado 19 de julio de 2023, donde las víctimas fueron identificadas como su expareja K.J.Z.C, la actual pareja de esta B.P.B. y una familiar.

Denuncias entre regidores

La relación tan ríspida que llevaron siempre los regidores con el Gobierno de Cynthia Ceballos y ahora con Edith Escárcega, quienes los han manipulado a su antojo y sin protesta, no ha estado, sin embargo, a salvo de acusaciones, de modo que la propia hermana de Edith, la regidora de Obras Públicas, Brianda Escárcega y su compañera de Hacienda, Yensi Guadalupe Chafino Cabral, interpusieron una denuncia al sentirse amenazadas.

Al parecer, cuando Seguridad Pública Municipal y la Policía Vial fueron desarmadas e inhabilitadas, surgió un documento presuntamente ideado por la ex Secretaria del Ayuntamiento, Silvia Hernández, donde se amagó a cada regidor para que firmaran una petición pidiendo a Gobierno del estado la expulsión en Nuevo Casas Grandes de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPE).

En otra situación, los regidores de Seguridad Pública, Gabriel Orozco y la de Servicios Públicos, Silvia Guadalupe Orozco Estrada, sostuvieron una acalorada situación en una de las sesiones de Cabildo, por lo que esta última interpuso una denuncia contra el primero supuestamente por agresión.

