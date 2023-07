Es fotógrafo ‘de la vieja guardia’

Nuevo Casas Grandes.- Ángel Candelas Díaz es el único fotógrafo de la “vieja guardia” que cumple aún con el oficio que hace décadas ofrecían otros tantos, presentándose en bodas, quinceañeras, graduaciones y todo evento social digno de ser recordado en una fotografía.

Conocido por todos simplemente como “Candelas”, el hombre rebasa ya los 70 años de edad, pero de ésos, 50 los ha dedicado a la fotografía y eso lo convierte en el fotógrafo más longevo que, sin haber iniciado con un estudio, aprendió el oficio “sólo de observar”, prueba y error hasta tener hoy el prestigio que lo mantiene vigente en el negocio.

No hay persona en Nuevo Casas Grandes que no haya asistido a una boda, a una quinceañera, a la inauguración de un torneo de futbol, al arranque de la temporada de beisbol con los Faraones, a una graduación o a una feria, y que no asocie la cobertura fotográfica con el nombre “Candelas”.

Su apellido en Nuevo Casas Grandes es como una “marca registrada de la fotografía”, y pese a su sencilla forma de conducirse en los eventos, con equipo aparentemente básico, es toda una institución en el oficio de la fotografía.

Actualmente en Nuevo Casas Grandes hay varios estudios de fotografía que cuentan con el mejor equipo para sacar hasta videos de los eventos, pero al viejo estilo de los fotógrafos que ya no existen en la ciudad, Candelas todavía carga con los paquetes de fotografías y busca a los asistentes para tratar de vendérselas y obtener la ganancia de su trabajo.

Desde 1967

Ángel Candelas Díaz narra que sus inicios fueron cuando cursaba apenas la primaria en 1967, haciéndose cargo de estar repartiendo fotografías y estudiando en la escuela Plan Chihuahua.

Sus “pinitos” los tuvo que hacer a escondidas, pues pese a trabajar para el Estudio Soto, entonces dirigido por su fundador don Jesús Soto, la familia que se hacía cargo de los secretos del revelado y la impresión guardaban celosamente el proceso.

Posteriormente, se dedicó ya de lleno a la fotografía y desde entonces ha sido testigo durante 50 años de la transformación de Nuevo Casas Grandes.