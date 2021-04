Es Corral pésimo y superfluo: candidatos

Archivo / El Diario de Juárez

Candidatos a la alcaldía de Juárez calificaron como pésimo, superfluo, insensible e inactivo al gobernador Javier Corral en tres rubros de su administración: seguridad, obra pública y pandemia de Covid-19.

“La inseguridad va incrementando, ya somos la tercera ciudad más violenta. Vivimos algo espantoso aquí los juarenses en 2008, 2009 y 2010, y ahí vamos para allá de nuevo”, dijo Adriana Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De Morena, Cruz Pérez Cuéllar expresó que en obra pública el Estado, todo el quinquenio, brilló por su ausencia, “y ya al final, de manera desorganizada, desarticulada, con obras mal hechas y que no eran de prioridad, se quiso resarcir, y lo único que ha hecho es destruir la ciudad y hacernos un daño muy grande a los juarenses”.

Marisela Sáenz, del Partido Encuentro Solidario (PES), reprobó la actuación del Gobierno estatal frente a la contingencia sanitaria. “No hubo cubrebocas ni gel antibacterial, mucho menos brigadas médicas que atendieran directamente la prevención”, expresó.

“El gobernador le queda debiendo a Chihuahua en los tres rubros; deja un estado lleno de sangre, en tercer lugar a nivel nacional”, opinó Marisela Sáenz, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES). “Lo entrega con muy malas cuentas, como el más violento”.

En el caso de la contingencia sanitaria, afirmó que “el Covid sólo sirvió para quebrar al comercio chihuahuense, con la falta de sensibilidad política para implementar cercos de prevención de la enfermedad en las colonias más vulnerables que se dejaron de apoyar”.

“No hubo cubrebocas ni gel antibacterial, mucho menos brigadas médicas que atendieran directamente la prevención”. Y respecto a la obra pública, agregó, “la inició de última hora para justificar el despilfarro del erario público y que a ciencia cierta no sabemos si serán obras que se terminen”. Fue una administración superflua, dijo.

Del partido Morena, el aspirante al mismo cargo público, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que la forma de gobernar del panista fue “pésima”, y en el mismo tema de seguridad, “los datos nos colocan como una de las ciudades más violentas del mundo”.

“Es decir, no hubo ningún avance, al contrario, un retroceso de este gobierno estatal en seguridad”, mencionó.

“En obra –agregó el candidato–, todo el quinquenio brilló por su ausencia, y ya al final de manera desorganizada, desarticulada, con obras mal hechas y que no eran de prioridad, se quiso resarcir, y lo único que ha hecho es destruir la ciudad y hacernos un daño muy grande a los juarenses”.

“En materia de Covid, de entrada, el solo hecho de estar jugando con las tonalidades del semáforo habla de una persona absolutamente insensible y ególatra; mientras mucha gente está siendo afectada en su economía y muchos otros están perdiendo familiares. Tenemos un gobernador frívolo que se la pasa cotorreando con el color del semáforo con medidas desorganizadas, desatinadas”, dijo Pérez Cuéllar.

Afirmó finalmente que lo anterior “habla de una insensibilidad criminal, y ¿por qué criminal?, porque estamos perdiendo vidas humanas y hay gente que está sufriendo las pérdidas económicas”.

Adriana Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso: “La inseguridad va incrementando todavía, ya somos la tercera ciudad más violenta, vivimos algo espantoso aquí los juarenses en 2008, 2009 y 2010, y ahí vamos para allá de nuevo”.

“No se ha hecho nada con este tema, no les ha interesado realmente lo que es la cuestión de seguridad por estar viendo otras cosas. En la seguridad, del 1 al 10, yo le doy -1”, dijo la priista.

En tanto que en el tema de obra pública, señaló: “Se dice que el Gobierno del Estado vino a invertir el año pasado 7 mil millones de pesos pero no estamos viendo en qué, y lo que se ha estado haciendo está mal hecho. Yo estoy a favor de que se invierta en Juárez, pero no de la forma en que lo hace, ya que no hay planeación alguna”.

Mientras que en el manejo de la pandemia, añadió que “es lamentable que todos los médicos no han sido vacunados, y esto también tiene que ver con el Gobierno federal. Necesitamos que antes los médicos estén bien vacunados”. Finalmente calificó su administración con un tres.

La consulta de estas opiniones también se hizo llegar a los candidatos del PAN, Javier González Mocken; Rudy Benavides, del PVEM; Misael Máynez, de RSP y Rodolfo Martínez, de Movimiento Ciudadano, pero no contestaron a este medio.

