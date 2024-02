Es cáncer infantil ‘un baldazo de agua fría’

Chihuahua— “Como un baldazo de agua, así sentí cuando me dijeron que mi hija tenía cáncer”, recuerda María del Rosario, mamá de Dafne, quien a sus 5 años comenzó a luchar contra este padecimiento que hasta el 2023 atacó a 35 menores de 18 años en el estado de Chihuahua.

El caso de Dafne también se encuentra entre los 288 diagnósticos reportados en menores de edad por la Secretaría de Salud durante los últimos 5 años, al corte del 15 de febrero del año pasado.

“Cuando te dicen que tu hijo o hija tiene esta enfermedad, ¿qué haces? ¿cómo reaccionas?, no es algo que esperes que pase y menos en alguien a tan corta edad”, explica aún con angustia la mujer.

Afortunadamente, dice, hace casi cuatro años que Dafne tocó campana y logró superar el cáncer, no sin antes tener que ser sometida a una cirugía por un tumor en el riñón izquierdo, mismo que ya había hecho metástasis en varias partes de su cuerpo.

La lucha de Dafne, y de su familia contra el cáncer infantil comenzó cuando ella tenía apenas 5 años, en el mes de septiembre del 2018, pues empezó a presentar fiebre y enfermedades estomacales sin motivo aparente.

Preocupados por la salud de su hija, María del Rosario y su esposo viajaron de Témoris, Guazapares al municipio de Cuauhtémoc para que un médico revisara a la menor. Ahí en el hospital la mantuvieron internada mientras le realizaban estudios de sangre y radiografías.

“Le salía un bulto blanco, pero dijo el doctor que como (Dafne) no podía ir al baño era excremento”, detalla María y acto seguido, dieron de alta a su pequeña hija.

Sin embargo, su preocupación aumentó cuando la vieron, ya que la niña lucía pálida y con la mirada triste, pero tras el diagnóstico del médico, confiaron en que en pocos días se recuperaría por completo.

Los días pasaron, pero los síntomas de Dafne fueron en aumento, pues la noche del 16 de octubre del 2018 le detectaron ‘una bolita’ en el abdomen, que su mamá recuerda “salió de un día para otro”, pues asegura que nunca antes se la había visto, además de que la pequeña jamás se había quejado.

“Yo la cambiaba todos los días para ir al kínder. Le ponía su ropita y nunca se la había visto, porque se le notaba hasta por afuera de su ropita, ¿me explico?, era imposible que hubiera estado antes y yo no la viera, fue una bolita que salió de la noche a la mañana”.

Tras observar el absceso, decidieron llevarla al Centro de Salud de Témoris, en donde la revisó un médico y le realizó un ultrasonido en donde volvió a aparecer un bulto blanco. “El doctor me dijo que esperaba que fuera sólo un absceso, pero me pidió que la trasladáramos hasta Mochis”.

Los padres de Dafne se aventuraron a comprar los pasajes de tren para Mochis y realizaron todo el papeleo para que la recibieran en el hospital. A las 11:00 de la noche llegaron a Mochis, en donde los estaba esperando un radiólogo especialista.

Cuando llegaron a la clínica, le realizaron más estudios, “le medía de un lado y del otro”, y cuando obtuvo los resultados, recuerda María, los metió a ella y a su esposo en el consultorio.

“Nos dijo que nuestra Dafne tenía un tumor en el riñoncito izquierdo… y que era malo porque ya le había hecho metástasis en los pulmones, en el hígado, y que ya traía trombos en una de sus venas”, dice María con una voz fuerte, pero entrecortada. Tras recibir esta noticia, dice, se quedó en shock.

“Fue como si me cayera un baldazo de agua fría, así me sentí. No supe qué pensar, qué decir. Cuando te dicen que tu hijo o hija tiene cáncer ¿qué haces?, ¿cómo reaccionas?, no es algo a lo que uno esté acostumbrado, y menos porque ella es mi única hija”, dice y agrega que lo único que se decía a sí misma era “piensa en cualquier cosa, menos en eso”.