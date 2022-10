Es Bankaool el tercero peor capitalizado del país

Chihuahua.— El nivel de capitalización Bankaool volvió a bajar hasta un 13.08 por ciento, por lo que se ubicó como el tercero peor capitalizado del sistema bancario nacional, que promedia un 18.75 por ciento en este indicador, según el reporte oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El Índice de Capitalización (Icap) del banco de origen chihuahuense fue apenas superior al reportado por Autofin, de 12.61 por ciento, y el de ABC Capital, de 12.73 por ciento; en el último mes registrado, Bankaool cayó a su nivel más bajo del último año.

El Icap es uno de los principales indicadores del desempeño de los bancos, pues compara el capital neto de cada institución con los activos ponderados sujetos a riesgo; la autoridad bancaria nacional reporta el indicador con casi dos meses de retraso, por lo que el pasado 17 de octubre dio a conocer la información al cierre del mes de agosto, mediante el boletín mensual de Icap y Alertas Tempranas.

En el reporte, la CNBV establece que el Icap de la banca múltiple se ubicó en 18.75 por ciento, con un Coeficiente de Capital Básico (CCB) de 17.41 por ciento y un Coeficiente de Capital Fundamental (CCF) de 15.91 por ciento, indicadores todos en los que Bankaool mantiene un 13.08 por ciento.

En contraparte, la banca comercial más conocida del país (BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Banregio, Inbursa, Scotiabank, Azteca, Bancoppel, entre otros), registran un Icap que va del 14 hasta el 23 por ciento y superiores.

No obstante, los 50 bancos que componen el sistema fueron catalogados en la “Categoría I” de Alertas Tempranas, la cual indica que las instituciones están suficientemente capitalizadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, por lo cual no se requieren acciones inmediatas de supervisión en relación con su solvencia.

Nuevo desplome luego de pocas mejoras

La caída de Bankaool en su nivel de capitalización no es algo nuevo, pues enfrenta problemas graves desde el año pasado, cuando su Icap, en marzo de 2021, se ubicó en un 10.53 por ciento, en el mínimo que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En abril de ese año pudo mejorar a un 12.44 por ciento, para seguir con registros mensuales de 12.18, 12.03, 12.84, 13.33, 12.44 y 11.99 por ciento, entre los meses de mayo a noviembre, respectivamente.

Para diciembre del año pasado, tras llegar a la dirección general del banco el norteamericano Brad Hanson, el Icap alcanzó un 14.11 por ciento, gracias a nuevas inyecciones de capital que apuntalaron momentáneamente a la institución. El alza siguió hasta llegar en febrero de 2022 a un 14.85 por ciento, pero a partir del mes siguiente comenzó a caer de nuevo.

En marzo el Icap fue del 14.80 por ciento, en abril del 14.68, en mayo del 13.58, en junio del 14.07 y en julio de 13.78 por ciento, acercándolo de nuevo a los mínimos permitidos por las normas bancarias nacionales e internacionales y ubicándolo entre los bancos con peores registros.

Pierde 45 millones de pesos el último mes

Los estados financieros de Bankaool, publicados por la CNBV, muestran que el capital contable de la institución sigue perdiéndose con el paso de los meses. Entre julio y agosto, el banco perdió 45 millones de pesos, pues en el primero reportaba una pérdida neta de 10 millones de pesos y la cifra se elevó a 55 millones.

El banco mantiene gastos fuertes en el pago de nómina y administración de las sucursales, lo que, aunado a los altos costos de captación y fondeo, así como a la mala calidad de los créditos, explican las pérdidas del capital invertido por sus accionistas.

Por ejemplo, el costo de captación registra notables problemas para el banco regional, pues pasó de un 4.5 por ciento en enero 2022 a un 5.70 por ciento en julio de este año y ahora se ubica en un 6.30 por ciento con corte al mes de agosto; mientras, el promedio de la banca múltiple en el país tiene un costo de captación ponderado de apenas 3.70 por ciento, lo cual deja completamente fuera de juego a Bankaool en términos de competitividad.

Asimismo, en el mes de agosto de este año, la cartera en etapa dos, ya con problemas de cobro, creció un 61 por ciento; en tanto, la cartera en etapa tres, la que es considerada vencida, se agravó en un dos por ciento, al pasar de 129 millones de pesos en impago en el mes de julio, a 132 millones de pesos en agosto.

Así, además del Icap, el Índice de Morosidad (Imor), también se ha mantenido en niveles críticos durante más de un año.

Dicho indicador fue reportado en niveles cercanos al tres por ciento, cuando el sistema bancario nacional registró en agosto, en promedio, una reducción de 2.34 a 2.22 por ciento.