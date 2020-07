Era imposible seguir en Morena: Yako Rodríguez

Chihuahua– El diputado federal Heraclio Rodríguez, conocido como “El Yako”, dijo que abandonó la bancada legislativa de Morena en el Congreso de la Unión para integrarse a la del Partido del Trabajo, ya que existen posiciones irreconciliables con los coordinadores, debido a la falta de voluntad para legislar a favor de los intereses del campo mexicano y chihuahuense.

“Ya era prácticamente imposible seguir ahí, teníamos ya muchas diferencias, teníamos asuntos ya irreconciliables como tratos que no se cumplen, una desatención completa no nada más hacia mí sino hacia otros diputados y yo entre ellos, pero si los demás se quieren quedar ahí pues que se queden, pero yo creo que ya no es tiempo de aguantar estas cosas”, explicó el legislador.

Rodríguez, liderazgo visible de movimientos campesinos en el estado, comentó el pasado 14 de junio que uno de los motivos principales obedecía a las diferencias con la política federal en el tema de la extracción de agua de las presas de Chihuahua para enviarla a Nuevo León y Tamaulipas.

Mencionó que ahora en el PT espera estar acompañado en su lucha por la defensa del campo, ya que en la bancada de Morena estaba prácticamente sólo, sin apoyo, ya que ahora trabaja en la construcción de un bloque legislativo que vea por los intereses de los agricultores de todos los tamaños, no sólo de los medianos y los grandes, y poner en la mesa de la discusión una mesa especial para la atención del campo.

Mencionó que otro motivo irreconciliable consiste en el plan para la desaparición de fideicomisos relacionados con el campo que son fundamentales para la producción, entre otros asuntos que se fueron acumulando como la falta de compromiso para la ley de variedades vegetales.

pero no, yo fui y firmé solo y lo que sí te puedo decir es que, a partir de esta decisión mía, ha habido una reacción de varios compañeros que quieren hacer lo mismo”.