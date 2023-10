Era ‘after’ bar donde ejecutaron a cuatro

Chihuahua.- Botellas de cerveza, recibos en papel de la compra de alcoholes y los restos del cordón preventivo de la escena del crimen permanecían en el exterior del bar “Vai-ven” o “El Menny” de la colonia Concordia, donde la noche del viernes fueron asesinados cuatro hombres. A los vecinos les sorprendió escuchar tan cerca el sonido como de unos 10 “cuetes”.

No esperaban que fuera en ese lugar que tenía más de 30 años de operación, sin dar problemas hasta hace unos tres meses, cuando comenzó a hacerse frecuente que duraba abierto hasta las siete de la mañana .

PUBLICIDAD

La noche del viernes, cerca de las nueve de la noche, hombres armados ingresaron al bar ubicado en la avenida Francisco I. Madero, casi esquina con calle Chihuahua, donde dispararon en contra de cuatro sujetos que estaban bebiendo.

De los cuatro, tres murieron en el lugar casi de forma instantánea y uno resultó herido en un brazo, de acuerdo con el reporte de los hechos, pero término muriendo mas tarde.

El lugar fue resguardado por policías de todas las corporaciones en lo que se realizaba el levantamiento de los cadáveres y las evidencias, por parte de los elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado; a la vez, fue montado un operativo especial para ubicar a los presuntos agresores, a través del despliegue en las calles y la tecnología de la Plataforma Escudo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Por ello, poco más de una hora después, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Municipal de la capital, lograron la captura de los presuntos responsables del ataque, luego de detectar el vehículo que presumiblemente estaba involucrado en el ataque.

“La detención de los sospechosos se llevó a cabo en la colonia 11 de Febrero, en términos de flagrancia por homicidio doloso”, informó en un comunicado ayer la Fiscalía estatal. “Lo anterior, ya que durante recorridos por el lugar se percataron de la presencia de un vehículo color negro que coincide con las características del vehículo que fue visto en el ataque”.

Los sujetos fueron identificados como Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A., Adalberto C. Ch., y José Arnulfo C. C., quienes son investigados para establecer su participación en los hechos. El vehículo quedó asegurado para la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro, en donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

DE UNOS MESES A LA FECHA, ABIERTO HASTA EL AMANECER

En un recorrido por el lugar, los vecinos de los alrededores del bar “El Menny” o “Vai-ven” -ambos nombres aparecen en el letrero de la fachada- dijeron que el lugar no era problemático y que generalmente era frecuentado por hombres del barrio.

Sin embargo, de unos tres meses a la fecha, habían notado que el lugar permanecía abierto hasta el amanecer, aunque no con gente del sector, sino con otros que duraban ahí desde la noche del día anterior hasta las seis o siete de la mañana del día siguiente, cuando salían visiblemente borrachos.

Ubicado en una zona habitacional, con pocos negocios en los alrededores, salvo unos abarrotes y una tienda de impresos deportivos, el bar nunca había representado un problema, más allá de que algún cliente se estacionara obstruyendo alguna cochera.

El sonido de la música no escapaba del bar, por eso nunca hubo quejas, ni siquiera ahora que amanecían, señalaron los vecinos, a cambio de mantener sus nombres y datos bajo reserva, para evitarse problemas.

Asimismo, añadieron que tenía muy poca afluencia incluso los fines de semana y generalmente acudían hombres del barrio conocidos, trabajadores, algunos adultos mayores, pero sin ocasionar problemas al exterior.

La noche del ataque, comentaron, incluso pensaron que habían sido “cuetes” lanzados al aire, así que se sorprendieron cuando comenzó el ulular de patrullas cada vez más cerca, que luego llegaron a cercar y asegurar el lugar.

Hasta ayer al mediodía, el bar tenía en puertas y ventanas los sellos inviolables de clausura fijados por las autoridades de Gobernación y los de aseguramiento por parte de la Fiscalía General del Estado.

Sobre el móvil del ataque las autoridades no revelaron información, por lo que será hasta que los detenidos sean presentados ante un juez y les sea formulada la imputación por homicidio, cuando podrá conocerse.