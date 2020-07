Equivoca Salud tratamiento a pacientes Covid: médico

Francisco López/El Diario

Chihuahua— Debido al número de contagios diarios que se presentan en el Estado a consecuencia del Covid-19, así como al nivel de letalidad que se tiene, Chihuahua debería estar en semáforo rojo con las restricciones necesarias para reducir los niveles de movilidad en la población y de esta manera reducir la transmisión viral, así lo consideró el médico especialista en Medicina Interna Javier García, quien fue director del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

Dijo que, las autoridades sanitarias han equivocado el tratamiento médico que se le da a los pacientes con Covid-19, a quienes se les suministra Azitromicina, Oseltamivir, Hidroxicloroquina, Dehidrohemetina, Levofloxacino, además de un esteroide sintético denominado Deflazacor, todos estos han sido ineficientes en el tratamiento del enfermo y demuestra el desconocimiento médico.

Cuestionó la estrategia que ha seguido la Secretaría de la Salud para hacer frente a la pandemia y resalta que es imposible obtener resultados favorables cuando los que están al frente de esta situación son médicos generales que nunca han atendido a un paciente y han desarrollado su carrera desde el ámbito administrativo.

El funcionario estatal establece que, al momento en que se recibe a una persona que presenta síntomas de alguna enfermedad respiratorio, inmediatamente se le suministra este tipo de medicamentos, situación que los puede dejar más vulnerables, porque no están pidiendo la tomografía y en caso de que traiga neumonía sí se tiene que suministrar el esteroide y si nada más presenta infección como traqueítis o laringitis y le dan el esteroide deprimirán más el sistema inmunológico del sujeto.

En este sentido, detalló que el problema de todo esto es que están suministrando este medicamento como si fuera una “receta de cocina, apenas reciben a un paciente con problemas respiratorios y le avientan esta bomba”, manifestó.

Aseguró que, ninguno de estos medicamentos sirve para hacer frente al virus Sars Cov 2 o Covid-19, que es uno de siete tipos de coronavirus que existen y de las cuales cuatro son letales como el que nos está afectando actualmente.

El médico especialista detalló que, si bien aún no existe un medicamento efectivo contra este virus, el medicamento que mejor respuesta ha tenido es el Lopinavir y el Ritonavir que son antirretrovirales y que fueron suministrados a pacientes en Corea del Sur y que si bien no fueron del todo efectivo, si presentan mejores resultados que todos los anteriores.

Explicó que el Covid-19 es un virus clasificado como RNA y en este sentido dijo que sería adecuado utilizar medicamentos antirretrovirales como los que se le suministran a los pacientes de VIH/SIDA; pues a la fecha son muy pocas las personas que padecen de esta enfermedad y que han sido portadoras del Covid-19, pues con ese tratamiento sus defensas se incrementan.

Además, consideró que las autoridades sanitarias han equivocado la estrategia para contener el número de contagios, pues se han enfocado de manera general y no hay acciones en lo particular, explicando que, en la etapa en la que nos encontramos se debe ser más insistente en la población para que no salgan de casa y de ser necesario establecer sanciones como el arresto por 6, 12 o 24 horas, al detallar que estamos frente a una situación atípica que exige medidas extraordinarias.

En cuanto a la aplicación de pruebas manifestó que el gobierno se ha enfocado en las denominadas PCR y en cierto modo a desechado las pruebas rápidas cuando una complementa a la otra y viceversa y en este sentido es necesario aplicar los test rápidos en zonas focalizadas de los cinco municipios más poblados, pues esto les permitirá detectar en dónde está focalizado.

Expuso que se podrían hacer hasta cien pruebas diarias en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, de manera aleatoria en diversos puntos y llevar un registro para aplicar medidas en las zonas en las que se detecte un mayor número de casos positivos y luego atender a los familiares o las personas con las que hayan tenido contacto quienes resultaron positivo y así tener un mayor control para evitar la dispersión.

En cuanto al uso del cubrebocas, comentó que este tiene que ser de cierto material y sobre todo se debe ser más insistente para que la población sepa como usarlo, pues actualmente la gente “utiliza cualquier pedazo de tela” y esto no es efectivo y se refirió a los que son confeccionados por diversas etnias, pues asegura que no cumplen con los requerimientos de sanidad, sin menospreciar el trabajo que realizan los artesanos.

Agregó que el sistema de semaforización es adecuado en cuanto a las restricciones que existen en los centros laborales, comercios y restaurantes, pero que el esfuerzo tiene que enfocarse a la población para que acate las medidas de sanidad correspondientes.