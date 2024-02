Entró ‘al quite’ Maru tres veces por NCG

Nuevo Casas Grandes.- En su segundo año de gestión la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, tuvo que intervenir tres veces en Nuevo Casas Grandes mediante delicadas pero estudiadas estrategias para no violar la soberanía municipal, esto, durante la crisis administrativa que ya venía arrastrando Cynthia Marina Ceballos Delgado en cuanto a obra pública, seguridad y servicios públicos, reconocieron regidores del Ayuntamiento.

En este sentido, Maru Campos entró “al quite” para rescatar no al Gobierno Municipal, sino a la ciudadanía de Nuevo Casas Grandes que se hallaba sumida en la que ha sido la peor crisis de servicios y de retraso en obras, con toneladas de basura acumulándose en las calles que además, se mantenían llenas de baches que a diario ocasionaban hasta accidentes con personas lesionadas a causa de las infraestructuras dañadas.

La presión social pasó de lo local a lo estatal y hasta a nivel nacional, donde la ciudadanía, a través de las asociaciones, buscaba la manera de que legisladores de los diferentes niveles pudieran intervenir para rehabilitar la avenida Tecnológico, considerada ya como peligrosa para circular debido a que es el único acceso al sur de la ciudad hacia Galeana, Buenaventura y la ciudad de Chihuahua, paso obligado además de miles de camiones pesados que a diario trasladan mercancías.

Ahí fue la primera intervención de Maru Campos, quien asumió la responsabilidad del Gobierno municipal para la reparación de este tramo de 3 kilómetros que era causa de decenas de accidentes, algunos fatales, iniciando en marzo del 2023 los trabajos de rehabilitación que tuvieron un costo de 42 millones de pesos.

Posteriormente, iniciaba mayo cuando de manera sorpresiva, el fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez acompañados de personal del Ejército y la Guardia Nacional, tomaron por asalto a Nuevo Casas Grandes desarmando a los cerca de 80 elementos municipales de Seguridad Pública y de la Policía Vial, para reemplazarlos del cargo.

La consigna oficial fue que todos los elementos debían pasar por los exámenes de Control y Confianza mientras su armamento era inspeccionado, esto, en atención a serias denuncias de corrupción y quejas ciudadanas de abusos de autoridad, que coincidían con los trabajos de inteligencia que fueron dados a conocer de manera pública por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por autoridades de la SSPE.

Dado que los elementos en cuestión no pasaron los exámenes de Control y Confianza, la vigilancia sigue a cargo de los elementos estatales, en tanto se han realizado intentos por reorganizar a las corporaciones pero a la fecha no se tienen avances sólidos al respecto, por lo que en lo que resta de esta administración, no habrá Policía ni Tránsito municipal.

Posteriormente llegó “la gota que derramó el vaso”, cuando a finales de ese mes de mayo elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) provenientes de Chihuahua, procedieron al aseguramiento de cuatro camiones recolectores de basura que Cynthia Ceballos había adquirido en una compra fraudulenta por más de 4 millones de pesos, pero que formaban parte de un litigio legal que ya había sido advertido por el Ayuntamiento desde diciembre de 2022.

Un mes después, estuvo de visita en la ciudad la propia gobernadora, quien en su discurso para una campaña de salud enfocado a la mujer, aprovechó para lanzar un mensaje a la ciudadanía y asegurar que “Nuevo Casas Grandes no está solo”, y que se encargaría del tema de la basura.

Y es que a pesar de que los camiones acababan de ser embargados, en realidad el servicio nunca fue cumplido a cabalidad por la Presidencia Municipal, pese a la promesa que hizo la entonces presidenta municipal a los regidores para deshacerse de la empresa que tenía concesionado el servicio desde hacía más de 7 años.

Fue a inicios de agosto cuando los camiones de Aseo Urbano regresaron a las calles de Nuevo Casas Grandes, terminando en dos días con las toneladas de basura acumuladas en las calles de la ciudad y regularizando el servicio esa misma semana, siendo con esa la tercera intervención de la gobernadora, en rescate de las condiciones de crisis que se vivían en Nuevo Casas Grandes durante la administración de Cynthia Ceballos.

Finalmente, esas fallas y los robos de terrenos públicos para su venta particular, usando a los departamentos de Catastro, Desarrollo Urbano y Tesorería para las operaciones ilegítimas, le costaron el cargo a Ceballos, cuando fue aprehendida por agentes de la Fiscalía Anticorrupción y quedó recluida en el penal de Aquiles Serdán, mientras su hermanastra, Edith Escárcega Escontrías, entró en su lugar como alcaldesa suplente.