Entregaron recibos de nómina al MP

/ La directora de El Heraldo de Chihuahua, Georgina Morett, acompañó al gobernador Javier Corral a una gira en Guachochi

Chihuahua— Los documentos de los recibos de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, donde se involucra a María Eugenia Campos Galván y César Jáuregui, fueron entregados al Ministerio Público, afirmó la directora de El Heraldo de Chihuahua, Georgina Morett Cuevas.

Morett Cuevas confirmó a El Diario que ellos tienen las fotografías de los documentos que les llegaron, los cuales supuestamente están certificados por el Notario Público 4, Luis Raúl Flores Sáenz, y que fueron publicados por ese periódico el 21 de enero.

Lo anterior después de que Flores Sáenz declarará que él desconoce dichos recibos y que nunca los había visto, por lo cual manifestó que son falsificaciones.

En este sentido la directora de dicho medio señaló que a ella no le corresponde verificar si son reales o no, ya que no es Ministerio Público, por lo cual estos documentos fueron entregados a las autoridades, como debió ser.