Entregan regidores informe de actividades tarde

Nuevo Casas Grandes.- Con apenas unos días para acabar su fecha límite, el grueso de los regidores entregaron apenas el pasado miércoles sus respectivos informes de su segundo año de actividades, los cuales recibió y se llevó sin problemas la presidenta municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, ya que muchas de las carpetas entregadas tenían apenas unas cuantas hojas, reflejando el “trabajo” que cada miembro del Ayuntamiento ha realizado en 12 meses de actividades.

Dentro del protocolo, la primera y única en haber presentado su informe anual de actividades desde el mes pasado, fue la regidora de la cartera de Desarrollo Urbano y Ecología, Cinthia Rubio Tabarez, en el que sobresalen sus investigaciones sobre los 15 terrenos municipales que de manera ilegal, se apropió la Presidencia de Nuevo Casas Grandes para venderlos como negocio particular, mismos que hoy son objeto de denuncias ante el Congreso del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción.

Pero de los 16 regidores que conforman el Ayuntamiento 2021-2024 no todos están al corriente, pues todavía faltan de entregarlo el de la cartera de Seguridad Pública, Policía Vial, C-4 y Bomberos, Gabriel Orozco Cázares, así como el regidor de Gobernación, Juan Crisóstomo Durán Arrieta, que ha sido señalado hasta por la propia alcaldesa de no cumplir con los asuntos de su cartera, mientras sus compañeros coinciden en que fuera de Cabildo, no se presenta a los trabajos de análisis de las comisiones que él mismo forma parte.

Así, Juan Crisóstomo Durán Arrieta y Gabriel Orozco Cázares entregarán en la fecha límite sus respectivos informes, mientras apenas esta semana lo entregaron el resto de sus compañeros, a excepción de Rubio Tabarez.