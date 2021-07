Entregan corralistas conflictos, deudas y compromisos sin cumplir

Chihuahua— El equipo de transición de la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván comenzó con la recepción de los informes de las dependencias estatales, cuyos titulares entregarán conflictos, deudas y compromisos sin cumplir en las áreas más importantes de la administración.

En la Secretaría General de Gobierno, el titular Luis Fernando Mesta proporcionará al exsecretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, la problemática de transportistas que, mientras buscan un aumento en el costo del pasaje, han resentido un incremento en las multas que les aplican.

Asimismo, en la dependencia el conflicto mayor reconocido hasta la fecha es la reglamentación que limita horarios, aforos y movilidad en los negocios que requieren de permiso para operar, cuyos dueños han protestado en decenas de ocasiones contra la autoridad por la no aplicación de la ley, que no es pareja para todos.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, un índice de impunidad que va del 78 al 90 por ciento, de acuerdo con la organización México Evalúa A.C., es la condición en que habrá de entregarse la procuración de justicia en la entidad.

La dependencia que recibe el abogado Roberto Javier Fierro Duarte de parte de César Augusto Peniche Espejel registra oficialmente más de 11 mil 700 ejecutados en el régimen actual.

La problemática de la violencia también atañe a la Secretaría de Seguridad Pública, creada apenas en 2020 bajo el mando de Emilio García Ruiz, quien entrega a Sergio Ochoa Muñoz, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana.

En la Secretaría de Hacienda se concentran algunas de las mayores problemáticas. Con una deuda superior a los 60 mil millones de pesos, que se suma a los adeudos de proveedores, un alto déficit fiscal y otros pasivos, la entrega-recepción es encabezada por el exsecretario de Hacienda en el sexenio presidencial de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, así como por la tesorera municipal actual, Amanda Córdova.

Vinculada al problema de liquidez de las finanzas estatales se encuentra Pensiones Civiles del Estado (PCE), cuyo reporte trimestral establece que le deben casi cuatro mil millones de pesos sus organismos afiliados. La dependencia es entregada por Alberto José Herrera a Hugo Gutiérrez Dávila, quien dirigió PCE durante un año en el sexenio de Francisco Barrio.

Además, en condiciones de baja inversión e incluso con señalamientos de corrupción –como es el caso de Comunicación Social durante la gestión del ahora prófugo Jesús Antonio Pinedo– se encuentran las 12 principales dependencias estatales que actualmente realizan tareas de entrega-recepción.