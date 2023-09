Entregan a FGE tres municipales por audio relacionado a presunto líder criminal

Chihuahua.- El alcalde Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que tres agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) han sido entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE), para estar bajo investigación debido a la filtración de un audio de policía con un presunto líder criminal en la ciudad.

“La prueba está en que nosotros mismos hemos hecho la denuncia. En otros casos, nosotros mismos hemos entregado los elementos a la Fiscalía General del Estado. Por eso, no nos gustaría mencionar los nombres hasta que la Fiscalía compruebe la veracidad de la llamada y la veracidad de la participación de estas personas. Nosotros no podemos cambiar la presunción y no queremos que la juez o la jueza los vaya a dejar en libertad”, comentó el edil capitalino en este caso.

PUBLICIDAD

Destacó que los elementos colaboran en Distrito Colón, donde presuntamente habría la relación con grupos delincuenciales.

Reconoció que es una realidad que dentro de las corporaciones de seguridad haya alguna situación de personal desleal o que haga uso indebido, pero lo importante es luchar para que la Policía Municipal esté lo más limpia posible.