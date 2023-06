Entre el rock... y los hijos

Chihuahua.- Ha sido la música rock el basamento para fortalecer la relación de Sergio Palomino con sus tres hijos, de quienes cuida desde hace más de veinte años.

Siempre han hecho el esfuerzo de asistir a conciertos de rock juntos, entretenimiento al cual se suman su propia madre, una sobrina e incluso un nieto. La música es su pasión, ellos y él tocan diversos instrumentos.

Sergio asumió la paternidad desde el nacimiento de sus hijos, pero desde hace 20 años, ellos han vivido con él cosa que, según sus propias palabras, es una de las mejores experiencias de su vida.

“Mis hijos viven conmigo desde hace 20 años; yo asumí la paternidad desde siempre, pero ellos se vinieron a vivir conmigo desde aquel entonces y la verdad es que para mí, el hacerme responsable de ellos nunca ha sido una carga, por el contrario, ha sido una de las mejores experiencias de vida”, externó.

Hoy se conmemora el Día del Padre: una celebración o un homenaje dedicado a los padres, la fecha varía según el país.

Durante este día, es común que las familias se reúnan y realicen actividades especiales para celebrar a los padres, como dar regalos, tarjetas, preparar comidas especiales o simplemente pasar tiempo juntos.

El origen del Día del Padre se remonta al año de 1910, en Washington, la capital de Estados Unidos, en memoria de Henry Jackson Smart, un veterano de la guerra civil en EU que se hizo cargo de la crianza de sus hijas e hijos cuando su esposa murió durante el parto de su sexto hijo.

En México, la celebración inició en 1950 sólo en los centros escolares. Después se generalizó y comenzó a celebrarse a nivel nacional.

Actualmente, los hijos de Sergio tienen 30, 25 y 12 años y su nieto ocho, los dos primeros nacieron de su primer y único matrimonio y el más pequeño vive con su mamá.

“Siempre hemos sido muy unidos y hemos tratado de hacer varias y actividades en familia, tratamos de tomarnos en cuenta para todo y aunque no todo siempre es color de rosa, siempre buscamos la manera de solucionarlos”, externó Sergio.

En ese mismo sentido, este padre de familia refirió que también trata de llevar una relación de amistad con sus tres hijos, pero siempre bajo el respeto.

“A veces ellos me dicen: “papá quiero contarte algo” y yo lo veo como una plática de amigos, pero ellos siempre me han hablado de usted y nunca me han faltado al respeto, siempre, siempre ha habido ese acuerdo”.

Todos ellos comparten el gusto por el rock, e incluso, todos son músicos por lo que han ido a ver a bandas internacionales.

“Ellos tienen una banda y yo también toco algunos fines de semana. Mi hijo el de en medio toca la batería y el mayor toca el bajo, ellos tienen su propio material no tocan covers y bueno, yo también toco así es que ellos van a mis presentaciones y yo a las suyas”.

Al preguntarle qué representa para él ejercer la paternidad, Sergio respondió: “esta es una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida y más cuando ya se vinieron a vivir conmigo, o sea, estos 20 años han estado conmigo y a mi otro hijo lo veo cada semana y me gusta mucho compartir tiempo con los tres”.

Este hombre luchó en todo momento quedarse con la patria potestad de sus dos hijos mayores y debido a la situación con la mamá, un juez se la concedió.

“Hasta la fecha yo no les he negado ver a su mamá ni nada y el vivir juntos, también fortaleció todo y aunque al principio no fue fácil, mi madre me ayudó mucho porque ellos aún estaban pequeños y jamás lo vi como una carga sino como parte de mi responsabilidad y compromiso que yo sentía tener hacia ellos”.

Según lo que recuerda Sergio, ese lapso fue complicado para todos, pero asegura que a la fecha ellos están agradecidos.

En el marco de esta conmemoración dijo sentirse muy orgulloso de sus hijos y que espera que sean una mejor persona en todos los aspectos.

“Espero que sigan adelante y que nunca se rindan, que sean una mejor persona, que los amo mucho y que con un abrazo de ellos todo se soluciona”.

Para finalizar, Sergio expresó que todo es posible y que es importante hacer todo por estar cerca de sus hijos.