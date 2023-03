Entre acusaciones e insultos desarrollan diputados la sesión

Chihuahua.– Diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y Morena, cayeron en una serie de acusaciones e insultos, a tal grado, que un diputado insultó a otro con palabras altisonantes desde la tribuna legislativa.

Luego de que Francisco Sánchez de MC presentara una propuesta de acción de inconstitucionalidad por parte del Congreso del Estado en contra del Plan B en materia de reforma electoral, participaron oradores del PAN y Morena, con señalamientos mutuos.

Mientras que los panistas apoyaron la postura de MC en torno al sometimiento de Morena a los caprichos del Presidente de la República, que propone fuertes atentados contra la democracia, los ánimos se caldearon cuando subió Gustavo de la Rosa, de Morena, a defender la postura de su partido.

“No vamos a aceptar, y además nos ofende y nos molesta personalmente, porque es cierto a que se tiene derecho al uso de la palabra con absoluta libertad, pero no se tiene el derecho a ofender a los seres humanos, nosotros no somos seres de corazón lacayo, lacayos otros… y no acepto que ningún pendejo nos venga a decir lacayo”, dijo textual el morenista desde la tribuna.

La diputada Adriana Terrazas tuvo que intervenir para pedir respeto al recinto de representación popular, porque no es la primera vez que De la Rosa realiza insultos e improperios durante sus intervenciones, pues ya había realizado alusiones a órganos sexuales y otras figuras de insulto.