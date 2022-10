‘Entrará mi equipo sin mí a rectoría’

Chihuahua.– “Yo sigo siendo rector electo, así que entrará mi equipo a la UACh sin un servidor el próximo 5 de octubre”, dijo ayer en entrevista exclusiva el rector electo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Luis Alfonso Rivera Campos.

Agregó que “las actuales autoridades terminan el día 4 y se tienen que ir”.

A tres días de que concluya la gestión del rector saliente, Jesús Villalobos Jión, el maestro Rivera Campos informó a El Diario que el pasado viernes 30 de septiembre interpuso un recurso de queja en contra de la admisión del amparo 1940/2022, en el Juzgado Segundo de Distrito que preside la jueza Martha Cecilia Zúñiga Rosa.

Asimismo, adelantó que mañana lunes buscará sostener un acercamiento con el maestro de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Omar Venegas, para intentar poner fin al conflicto de la sucesión en Rectoría.

Sin decir abiertamente qué grupos impiden su llegada a la Rectoría, Rivera Campos mencionó que hay otros nombres, además de su padre, el maestro decano Luis Alfonso Rivera Soto, que pudieran asumir como rector interino.

“Mi postura es que somos respetuosos del Poder Judicial federal. Más porque provenimos de la Facultad de Derecho, en donde fomentamos a los alumnos el respeto a las leyes y es parte de nuestra formación el Estado de Derecho”, dijo.

“El próximo 4 de octubre se termina la actual administración –de Jesús Villalobos Jión– y el día 5 de octubre viene lo que estaba programado, el cambio de personajes en diversas áreas”, agregó.

“La universidad iniciará otra era y vienen rostros nuevos, gente universitaria con talento y que va a ser la principal garantía de que las cosas se van a a hacer de manera correcta en la UACh porque es un gran equipo.

Eso viene desde el primer día”, expresó.

El Diario (ED): ¿Qué siente de no poder rendir protesta al frente de la UACH, cuando paradójicamente en la elección del Consejo Universitario del pasado 26 de agosto su elección fue unánime?

Luis Rivera (LR): En este escenario la autoridad federal me indica que no podemos tomar protesta, en ese sentido sigo siendo rector electo y habrá que proceder atendiendo esa indicación para que se nombre una persona que ocupe de manera interina la Rectoría en lo que se resuelve el tema en los juzgados federales. Eso me queda claro.

Pero en el tema en concreto de la suspensión (en el amparo promovido por Omar Venegas), que es motivo para que se me impida tomar protesta, desde luego que estamos ya procediendo con los recursos e instrumentos legales que están en este caso a nuestro alcance de un servidor.

Ellos (no dice quiénes) han buscado y querido entrarle a que se le dé una reversa a lo que es la convocatoria, el proceso electoral, las elecciones y el resultado en el Consejo Universitario, y bueno eso la autoridad federal no lo considera así.

El último punto que ellos han argumentado y que procede es que se me impida tomar protesta, pero eso no impide que la actual administración termine su período para la cual fue electa y designado para cubrir el resto de la administración, que termina el 4 de octubre.

Ahora sí que entrará mi equipo sin un servidor, pero las acciones empezarán desde el primer día.

(ED): ¿Quién considera que debe ser la persona más apta para encabezar de manera interina la Rectoría? Se habla que podría ser su padre Luis Rivera Soto, ¿qué opina al respecto?

(LR): Mi padre es considerado en automático porque es el decano, no sólo de la facultad si no de toda la universidad. No quito esa imagen que tiene mi señor padre y más de 55 años como maestro lo avalan, pero quizá se buscaría otra figura y no es la única que está en la posibilidad de serlo. Él atiende ahorita un rol de la Facultad de Derecho y bueno, este rol lo continúa ejerciendo. No es la única persona que se está pensando que pueda ser el rector interino.

(ED): ¿Usted ya combatió la suspensión definitiva que le concedió la jueza Zúñiga a favor del maestro Omar Venegas?

(LR): Claro, hay algunos escenarios, un recurso es el que nosotros ya promovimos contra la aceptación del amparo. Desde ahí, el promovente, que es Omar Venegas, que es un maestro de la Facultad de Contabilidad, es quien promueve este amparo, nosotros tenemos nuestros argumentos para acudir y utilizar estos recursos y decirle a la autoridad federal “oye, para empezar no lo debiste de admitir, ya no entrar en el fondo”, éste es el primer paso de nuestras acciones técnicas y jurídicas.

(ED): ¿Y qué más procede jurídicamente hablando?

(LR): En este caso, procede la queja y ya sale de la esfera de la jueza Zúñiga y se va al Tribunal Colegiado, es un ente superior quien revisa el actuar del juez de Primera Instancia.

(ED): ¿Entonces usted ya presentó la queja contra la admisión del amparo del maestro Venegas?

(LR): Sí, ya lo interpusimos, habrá otros instrumentos que se están analizando para combatir y atacar el fondo del tema, pero estamos todavía en tiempo.

Esto ya se hizo como primer respuesta, diciéndole a la autoridad federal que no había argumentos ni sustancia para admitir el amparo.

Esa queja la interpusimos ayer (el pasado viernes), esto se hace de manera inmediata, fue lo primero que agotamos en el estudio de las posibilidades.

El próximo lunes vamos a saber a qué Tribunal Colegiado se ingresó, deberá salir la lista en el Poder Judicial.

(ED): ¿Quién considera usted que está detrás de este intento de impedimento de que usted asuma como rector?

(LR): Nosotros ya buscamos un acercamiento con el quejoso, con Omar Venegas, es un maestro de más de 5 mil docentes en la UACH y al parecer hay una posibilidad de reunirnos con él el lunes para conocer este tema.

Una vez que se reúna el Consejo Universitario el martes y se tome la decisión de acabar el período de Villalobos Jión, y definir quién sea el rector interino, bueno, a él (Venegas) se le acaba toda posibilidad de negociación, porque ya después lo que suceda ya no estaría en el tiempo oportuno de hacerlo.

Si Omar Venegas tiene una actitud positiva hacia la UACH, buscaríamos que firmara el desistimiento y en ese momento acudir al juzgado federal a que lo ratificara.

Ésa sería la mejor solución, es un tema de estabilidad en la UACH, no debemos olvidar que venimos de un proceso muy intenso, de un rector que no terminó su período (Luis Fierro), de meses muy intensos, entonces esto no abona a lo que deberá ser nuestra carta de presentación, que es el trabajo y la unidad.