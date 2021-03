Enfrentó estado peor crisis en 90 años

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua— El estado de Chihuahua enfrentó durante el último año la peor crisis de salud, económica y social de los últimos 90 años a causa de la pandemia de Covid-19, coincidieron presidentes de cámaras, asociaciones empresariales y el Colegio de Contadores.

En entrevistas por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, y sus homólogos de Canacintra, Antonio Valadez; de la CMIC, Arnoldo Castillo; Index-Chihuahua, Román Rivas; Pablo Méndez, del Clúster Minero; Luis Alberto Barrio, de Fechac y Jesús José Barrera Torres, del Instituto y Colegio de Contadores Públicos, hicieron un reconocimiento al personal médico que atendió a la población, incluso con los mínimos elementos.

Además lamentaron la pérdida de tantas vidas y de cientos de empresas, fuentes de trabajo para muchas familias.

El pasado 17 de marzo del 2020, el Sector Salud confirmó el primer caso de contagio de Covid-19 en el estado, fue en Ciudad Juárez, por lo que las autoridades de Salud acordaron suspender toda actividad no esencial y aun así se empezaron a tener más contagios, recordó el presidente de la Canaco, Edibray Gómez Gallegos.

Indicó que el 2020 fue un año atípico en donde los sectores más lacerados fueron el comercio y servicios y turismo, de los cuales se perdieron en Chihuahua cientos de empresas y miles de empleos.

En cuanto al turismo en general, se tuvo un decremento tanto en agencias de viajes y hoteles, así como una baja considerable en el turismo de negocios y en el caso de diversión y aventura fue prácticamente nulo.

Gómez Gallegos dijo que durante la pandemia se tuvo en la entidad primero un cierre parcial de negocios y después total, en restaurantes y bares.

En el tema de salones de eventos, estuvieron prácticamente cerrados nueve meses, abrieron dos semanas y volvieron a cerrar, lo que pegó fuertemente a la economía.

También estuvieron cerrados desde salones de fiestas infantiles hasta el mismo Centro de Convenciones. Con igual suerte corrieron negocios como spas, gimnasios, casinos, cines y cantinas, entre otros giros, recordó Edibray Gómez.

Observó que con el cierre de los salones de eventos se afectó no sólo al propietario, sino a meseros, músicos, decoradores y florerías, que van de la mano, e incluso las mismas iglesias y obviamente al sector de alimentos y bebidas de toda la entidad, incluida la frontera.

Personal médico, verdadero héroe

La pandemia permitió que la sociedad se diera cuenta de que contábamos con un Sector Salud muy anticuado y lejos de lo que se debería tener, de todas las carencias en el sistema estatal y federal y de “que lamentablemente estamos en mala situación”, señaló a su vez Santini Ramos.

Sin embargo, dijo que hay cosas positivas como tener trabajadores que se comportaron como unos héroes, ya que fueron los que sacaron adelante a los enfermos, “los que se arriesgaron”.

Enfatizó que sin los insumos que deberían tener y a pesar de las carencias, médicos y el personal de enfermería “con su valentía y profesión” sacaron adelante la salud de miles de chihuahuenses.

El presidente del CCE dijo que a pesar de tener un Gobierno que no se preocupó en lo más mínimo por la economía de los mexicanos y chihuahuenses, las empresas y sus trabajadores hicieron grandes pactos para subsistir, no perder empleo y seguir generando economía.

Industria de exportación rescata el empleo y economía

Hubo muchas cosas que llegaron para quedarse, como llevar a cabo las juntas a distancia a través de las diversas plataformas, dijo el presidente de Index-Chihuahua, Román Rivas Hong.

Para muchos giros la pandemia fue una buena área de oportunidad para crecer, como fue el caso del sector médico, el de reparto de alimentos y las plataformas de entretenimiento, entre otros, señaló.

Observó que hubo también un crecimiento importante en el sector automotriz, electrónico y consumidor, pero no tanto por la pandemia, sino por un plan de apoyo financiero que fue otorgado por el Gobierno de Estados Unidos para empresas y las familias, que detonó el consumo de productos que se fabricaban en Chihuahua y México, sea en su totalidad o en componentes.

Precisó que salvo el giro aeroespacial, todos los demás tuvieron crecimiento y alcanzaron el récord que tenían antes de la pandemia.

Román Rivas dijo que lo que más resintió el sector manufacturero durante este año de la pandemia fueron las restricciones en el aforo de trabajadores permitidos en planta, así como un incremento importante en los costos para el cuidado de la salud y prevención de los contagios de Covid-19 del personal.

De acuerdo con información de la Plataforma de Inteligencia para la Competitividad del Sector Privado (PICSP), fue precisamente la industria maquiladora y manufacturera de exportación la que sostuvo la ganancia neta de empleo en la entidad durante el 2020. Al cierre de marzo del 2020, pese al inicio de la pandemia, tuvo una ganancia neta de mil 359 plazas en la entidad, para abril el resultado neto fue de una pérdida de cuatro mil 902 empleos, pero la caída más fuerte fue de 10 mil 048 puestos laborales en mayo, indicó con base en datos del IMSS.

Pero fue a partir de junio y hasta noviembre, cuando se logró la recuperación de empleo considerando que el primer mes se reportaron mil 629 puestos laborales netos de ganancia, para julio fueron 13 mil 718, en agosto nueve mil 988, septiembre seis mil 518, octubre 863 y para noviembre cinco mil 488.

En enero del 2021 se tuvo una ganancia neta de nueve mil 968 empleos según el PICSP, de los cuales el 91.5 por ciento los generó la industria de la transformación.

El sector de la industria fue de los menos golpeados por la pandemia de Covid-19 debido a diversos factores, ya que se pudo contar con apoyos de los gobiernos estatal y municipal y sólo muy limitados para Chihuahua a través de Nacional Financiera, consideró a su vez el presidente de Canacintra, Antonio Valadez García.

Valadez García dijo que mientras más industrializada esté la entidad, será menor el impacto de la crisis económica generada por la pandemia.

‘Derrumbó’ la pandemia al sector de la construcción

“Para los constructores la pandemia ha sido algo muy difícil de superar y todavía no se deja atrás”, dijo al respecto el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Arnoldo Castillo Baray.

Eso se debe a que muchos de los proyectos de infraestructura que estaban listos para ejecutarse debieron ser cancelados para poder atacar las necesidades propias de la salud, explicó.

Señaló que el recurso se fue a las necesidades de la pandemia de Covid-19, presupuestadas a ciertas partes de la infraestructura necesaria para el estado, y aún se siguen destinando esas partidas.

Castillo Baray dijo que hubo pérdidas de empresas, y aunque el gremio está acostumbrado a “echar para adelante”, la situación ha demeritado más por la limitación de recursos y algunas tuvieron que contraerse, hacerse pequeñas y no pocas cerraron.

Federación no ofreció estímulos fiscales y apretó la fiscalización

En el marco de la pandemia de Covid-19, el Gobierno federal tiene ya un año de no manifestar estímulos o facilidades a los contribuyentes en cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que repercutió negativamente para sectores y contribuyentes.

Lo anterior lo señaló el presidente del Instituto y Colegio de Contadores de Chihuahua, Jesús José Barrera Torres, quien también precisó que en el apartado del Código Fiscal de la Federación se apretaron más las tuercas a los contribuyentes con más actos de fiscalización.

Observó que esta medida recaudatoria tomada por la Secretaría de Hacienda fue para obtener mayores ingresos fiscales, por lo que no hubo estímulos, facilidades a contribuyentes y por el contrario se reforzaron temas de auditorías, revisiones y de fiscalización.

Bajó producción minera

Para el sector minero el 2020 fue un año de grandes desafíos, no sólo hablando de la pandemia, sino en temas económicos y políticos, por lo que está un poco incierto toda vez que hay modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, señaló el presidente del Clúster Minero, Pablo Méndez Alvídrez. Observó que debido a que tuvieron unos meses suspendidos porque la autoridad no lo consideraba como una actividad esencial, se bajó la producción y no se pudieron aprovechar los buenos precios que tenían los metales en el mercado internacional.

Precisó que también las empresas tomaron cuidados muy estrictos y bajaron el número de empleados en la planta por cuidar las medidas sanitarias y sana distancia, lo que definitivamente impactó en la producción.

