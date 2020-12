Enfrenta robo a Peniche y Emilio

Chihuahua– Una acusación contra cinco policías estatales por el robo de 350 mil dólares a un estadounidense, ocurrido en la carretera Aldama-Ojinaga, enfrentó al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, y al secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, quienes dieron versiones distintas sobre lo acontecido.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de un grupo de cinco elementos de la Policía Estatal de Caminos, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), quienes presuntamente el 23 de agosto del presente año despojaron a un turista norteamericano de su dinero, los agentes continúan laborando dentro de las filas de la SSPE, sin haber sido suspendidos o separados de sus funciones mientras se aclaran los hechos.

En relación con la víctima, el fiscal César Peniche Espejel respondió ayer a El Diario que no hay una denuncia formal como tal, pero sí la averiguación correspondiente.

Aparentemente la víctima al haber sido despojada del dinero se retiró del lugar y no acudió a interponer la denuncia correspondiente.

El monto que los agentes presuntamente sustrajeron equivale a más de siete millones de pesos.

El titular de la FGE desconocía hasta este jueves que los elementos estuvieran suspendidos, “no lo sabemos”, dijo.

Según lo que trascendió, el turista viajaba por la noche en un Jeep con un remolque de dos lanchas con destino a la ciudad de Chihuahua y a la altura del kilómetro 58 se detuvo en un retén, instalado por los policías estatales, quienes tripulaban cuatro unidades oficiales.

Sin un motivo aparente y tras realizar la revisión de rutina, encontraron el dinero oculto en un compartimiento, mismo que aseguraron y ya no entregaron al Ministerio Público.

Presuntamente los policías involucrados habrían amenazado al norteamericano con detenerlo al encontrar tal cantidad de dinero.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, dijo que hasta el momento no existe una denuncia formal y no hay una víctima del supuesto despojo que elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaron en contra de un ciudadano estadounidense a quien le habrían asegurado la cantidad de 350 mil dólares en efectivo sin que fueran reportados al Ministerio Público.

García Ruiz expresó que una vez que el hecho se conoció en medios, el área de Asuntos Internos abrió una investigación y ha solicitado los informes sobre los elementos que se encontraban en dicho operativo en la fecha mencionada.

En este sentido, dijo que mientras la víctima no acuda a presentar la denuncia formal por el supuesto aseguramiento del dinero en efectivo, no se podrá avanzar en las indagatorias y por lo tanto no existe un delito que perseguir.

El funcionario estatal expresó que no es la corporación la que comete los delitos, sino las personas que la integran, y en caso de que se compruebe la participación de efectivos de la Policía Estatal en estos hechos, serán sancionados conforme a derecho.