Enfrenta el sector ganadero una crítica situación

El Diario / Imagen tomada de Internet

La ganadería enfrenta una situación muy complicada en casi todo el estado debido a la falta de lluvias suficientes, lo que ha generado falta de forraje en agostaderos, agotamiento de presones, norias y mantos freáticos, así como un incremento en los costos de producción.

Eduardo Prieto Rodríguez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, subrayó que si la lluvia no se presenta este mes, como se espera, la situación podría ser caótica para el sector.

“La verdad es que no existe dinero que alcance para alimentar el ganado si no llueve”, recalcó el líder de los ganaderos. Planteó que ya se trabaja en la búsqueda de diversas estrategias para mitigar la situación crítica que se tiene y lo que se espera en los siguientes meses si no se tiene la precipitación pluvial necesaria.

Eduardo Prieto observó que, aun si cae lluvia este mes, no se podrán recuperar los agostaderos como si se hubiera tenido un buen temporal. La complicación está en que el año pasado no se tuvo tampoco una buena producción de forrajes por el retraso de las lluvias, y ahora se juntó con otro fenómeno similar, por lo que las reservas están prácticamente agotadas.

El presidente de la Ugrch dijo que, ante la dificultad que se tiene para alimentar el ganado y el mismo encarecimiento de los forrajes, muchos productores han optado por sacar más temprano sus cabezas de ganado a la exportación, por lo que ahora los canales de venta se mantienen muy ocupados.

Prieto Rodríguez indicó que, al no haber la proteína suficiente en los agostaderos de manera natural, se ha tenido que recurrir cada vez a más suplemento alimenticio, lo cual incide en costos más altos de producción.