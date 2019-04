Encuesta refleja sentir de la población: diputados

Chihuahua— La encuesta realizada por Arias Consultores que ubicó a Javier Corral como el gobernador número 30, en cuanto a su aceptación entre sus gobernados, es un reflejo del sentir de la población, según comentaron los diputados Miguel Ángel Colunga de Morena y Omar Bazán del PRI. Comentaron que el gobernador le ha quedado a deber a los habitantes de la entidad en temas muy sensibles como la seguridad, salud y obra pública, mientras que se ha centrado en aspectos de su interés personal.

Colunga señaló que una de las percepciones más notorias va en el sentido de que no hay obra pública, necesaria para el desarrollo de la entidad, además de que no se ven avances para solucionar el problema de desabasto de medicamentos. Además de que existe el sentir de que en seguridad no se está haciendo lo suficiente, lo que incrementa la percepción de inseguridad hacia el Gobierno.

Añadió que el combate a la corrupción ha sido la bandera de la administración, pero los cuestionamientos y que no ha cumplido su promesa de llevar a César Duarte ante la justicia, provocan que en ese punto tampoco está bien calificado.

Por su parte el diputado Omar Bazán calificó como lamentable que el Gobierno de Javier Corral no esté al tanto de las necesidades de la población y que ponga sus intereses sobre las prioridades de Chihuahua.





[email protected]