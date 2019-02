Encuentran restos óseos humanos en Villa Matamoros

Hidalgo del Parral— Encuentran restos óseos humanos sepultados cerca del municipio de Matamoros, tras un operativo implementado por la Fiscalía General del Estado, autoridades han estado recabando evidencia en el sector.

El hallazgo fue cerca de la presa conocida como “Torreoncillos”, no obstante hasta el momento no se ha emitido información oficial a detalle por parte de la corporación.

Un grupo de elementos pertenecientes a la FGE, efectuaron recorridos en el municipio de Matamoros con la finalidad de dar con el paradero de personas desaparecidas o indicios que llevaran a su localización, al estar revisando el sector encontraron restos óseos humanos, por lo que se mantiene un fuerte operativo en el sector.

Luego del operativo, agentes de la Fiscalía en la Sur, realizaron por el levantamiento de los restos, para ser trasladados a las instalaciones de la corporación.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido más información referente al citado hecho, por lo que se está a la espera de un parte oficial, en el que se precisen las referidas acciones y sobre el hallazgo.

Cabe destacar que en la región sur del estado se mantiene una cifra alarmante de personas desaparecidas, por lo que las autoridades indagan la identidad de los restos localizados.