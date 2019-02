Encuentran persona sin vida en calles de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Una persona aún no identificada fue encontrada la mañana de este sábado sin vida, en las calles 94a entre Aguilas y Colibrí de la colonia Tierra Nueva, el cuero no presenta lesiones y se investiga si se trata de algún cuadro de hipotermia.

Elementos de policía municipal y paramédicos de cruz roja, quienes tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad que vestía pantalón de mezclilla azul deslavado, playera cafe, chamarra café y zapatos cafés, era de tez morena, estatura media, complexión regular, cabello corto y barba.

Ante tal hecho se notificó a personal de investigación de la fiscalia de distrito de la zona occidente quienes se hicieron cargo del aseguramiento y procesamiento del lugar del hallazgo así como del levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense.

Paramédicos de cruz roja que corroboraron que dicha persona ya no contaba con signos vitales, señalaron que una posible causa del deceso pudiera ser un cuadro de hipotermia derivado de las condiciones climáticas que prevalecieron durante las pasadas horas y en razón de que visiblemente el cuerpo no presenta heridas o lesiones.