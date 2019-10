Encara presidenta municipal al gobernador Corral

La presidenta municipal de Buenaventura, Miriam Caballero Arras, encaró ayer al gobernador Javier Corral Jurado sobre la presencia de los barzonistas Siria Leticia Solís y Ernesto Fernández en el lanzamiento de la Campaña de Defensores de Derechos Humanos, pese a haberlos denunciado hace un año por amenazarla de muerte.

“Ellos se sienten muy protegidos por Gobierno del Estado, a mí me molestó, me incomodó y por eso se lo expresé al gobernador, me dijo que no sabía, que lo vería con el fiscal (César Augusto Peniche Espejel)… la demanda está en archivo”, dijo a quien le extrañó que Corral Jurado no supiera de una demanda contra una alcaldesa de su estado.

Explicó que a finales del año pasado demandó a los barzonistas Siria Leticia Solís, Ernesto Fernández, Sergio Roque Solís Solís y a Daniela Noriega Solís por haberla amenazado personalmente en la arena de rodeo Seferino Salazar en el ejido Benito Juárez.

“Ahí me amenazaron que no estuviera presente, cuando yo di para ese evento, no me retiré; me amenazaron de muerte”, dijo la alcaldesa, quien aseguró que la demanda que interpuso en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene “en archivo” y no ha tenido ningún avance.

Por ello, la presencia de los dos primeros barzonistas le molestó en un evento de Derechos Humanos.

“Eso se lo expresé al gobernador, cómo lucha por los derechos humanos alguien que amenazó y alguien que se queda con el apoyo de las familias del ejido… Siria es defensora de Derechos Humanos del Estado”, dijo Caballero Arras.

Tras la sentencia dictada en 2011 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el estado de Chihuahua se convirtió en la primera entidad del país en instalar la Unidad de Análisis y Contexto, orientada a identificar y contener los patrones delincuenciales que derivan en violaciones a los derechos humanos.

La Unidad de Análisis y Contexto en Chihuahua pertenece a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, por lo que Caballero Arras lamentó que los dos denunciados por ella fueron catalogados como defensores de derechos humanos por Gobierno del Estado.