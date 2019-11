En una semana detectan dos casos más de dengue en el estado

Chihuahua.- Los casos de dengue en la entidad se siguen presentando y en una semana se suman dos más, al pasar de 31 casos reportados al 28 de octubre a 33 al 4 de noviembre de 2019, según información del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue de la Secretaría de Salud Federal.

Mientras que los casos sospechosos subieron de 153 a 174 en una semana, es decir 21 personas más probables que padezcan dicha enfermedad, los confirmados son de los municipios de Allende, Jiménez, Hidalgo de Parral y Juárez.

El periodo comprendido de enero al 6 de noviembre del 2018 hubo 13 casos sospechosos, mientras que en el presente año van 174, subiendo 13 veces más, según los registros recabados por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue.

El incremento de los casos sospechosos de dengue no fue exclusivo de Chihuahua, ya que a nivel nacional se triplicaron los casos de sospecha en el mismo periodo, pasando de 62 mil 404 a 213 mil 822, al igual que los confirmados que fueron 9 mil 218 en el 2018 y en este 2019 van 30 mil 609. La información presentada por la Secretaría de Salud señala que en la entidad se han confirmado 33 casos de dengue, de los cuáles 27 no son graves, mientras que 6 tienen signos de alarma y son considerados como graves, cuando en el 2018 no se registraron casos.

El mayor número de dengue confirmado es en el municipio de Jiménez con 28 casos, de los cuales cinco son graves; Hidalgo de Parral tiene tres casos de estos uno es grave; Allende y ciudad Juárez registran un caso cada uno.

Lo anterior a consecuencia de las lluvias que se presentaron en la entidad, cuya acumulación en recipientes y llantas, aunado al calor, generaron la proliferación de mosquitos, quienes en algunos casos son portadores del dengue.