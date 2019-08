En tres días desparecen tres hombres en Delicias

Chihuahua.- En un lapso de tres días tres jóvenes de la ciudad de Delicias desaparecieron, dos de ellos en la colonia Revolución cuando se dirigían a comprar cigarros en una tienda de conveniencia, mientras que el tercero se encontraba en un bar al poniente de la localidad.

El primer caso sucedió la madrugada del sábado cuando Flavio César Herrera Corral de 19 años de edad, se encontraba en compañía de tres amigos de la maquila donde trabaja, ubicado en la zona poniente de la ciudad de Delicias.

Ya estando en la mesa, un homosexual se le acercó y le dijo que su amiga lo quería conocer, a lo que Flavio aceptó y se dirigió a la barra para acompañarlos, después de un tiempo los amigos le dijeron que ya tenían que irse, pero el joven no quiso y ahí se quedó, narró la familia del muchacho desaparecido.

Recalcó que ahí fue la última vez que se le vio, incluso han recorrido varios bares para tratar de localizar a la mujer y al homosexual, sin poder dar con ellos, a la vez de levantar el reporte a la Fiscalía General del Estado.

El segundo hecho se registró la madrugada del pasado martes, cuando Alonso González Vázquez de 21 años de edad, desapareció en compañía de su amigo Ricardo López, quien también es buscado, esto al dirigirse a una tienda de conveniencia a comprar cigarros pero ya no se supo nada de ellos, mencionó la hermana de Alonso, Tetey.

Ella afirma que el lunes a las 11:30 de la noche su hermano le dijo que llevaría una bicicleta a su amigo, esto en la colonia Revolución de ciudad Delicias, una hora después se hablaron y es cuando Alonso le dijo que Ricardo lo llevaría en su moto, pero antes pasarían a la tienda.

La hermana al ver que no llegaba le marcó por teléfono varias veces, pero este se encuentra apagado al igual que el del amigo, motivo por el cuál levantó el reporte, además de acudir a varios hospitales por si habrían tenido un accidente.

En este sentido familiares de los jóvenes piden el apoyo de la ciudadanía si los han visto. En el caso de Flavio César podrán comunicarse a los teléfonos 639 148 7365 y 639 124 2397, el contacto de Alonso es el 639 134 6397, además de los números de emergencia 911 y 089.