En su 'Episodio 1' Tachiquín le cuenta los minutos a su denuncia vs el Fiscal

Chihuahua.- “No puedo creer que ha caído en las mismas prácticas que usted condenó hace cuatro años del anterior gobierno cuando se colgó del movimiento de “Unión Ciudadana” de jaime garcía chávez para ser gobernador”, publicó éste martes Marcelo González Tachiquín, exfuncionario detenido desde enero por presunto peculado agravado, en sus llamadas “crónicas” de lo que asegura es una persecución política en su contra.

El escrito lo dirige al mandatario estatal Javier Corral, y le indica que “hace 3 semanas, 21 días, 504 horas y más de 10,000 minutos”, que denunció penalmente al fiscal César Peniche por 4 delitos graves “y no ha sucedido absolutamente nada”.

“Adjunté con la denuncia las constancias de los pagos de la extorsión, los números de cuenta, los montos, las decenas de textos de whatsapp exigiéndome los pagos, los documentos confidenciales de la Fiscalía y del Tribunal que me envió para intimidarme, los videos caseros con la policía intimidándome a mí y a mis vecinos, el nombre, domicilio y número de celular de quien operaba bajo sus órdenes la extorsión y al día de hoy, no hay nadie detenido”.

En éste sentido indica que la ley dice que la extorsión merece prisión de oficio e inmediata, pero este es sólo uno de los delitos graves que habría cometido el titular de la Fiscalía.

Además condena que se hayan utilizado “testigos falsos” en su contra, a los que se les ofreció no detenerlos con una declaración y a la vez se les amenazó de no lograr una sentencia en su contra, aseguró Marcelo.

“¡Qué ironía! los extorsionadores y los testigos falsos que se auto culparon para culparme a mí están libres y yo soy su preso político. Le exijo respetuosamente una vez más mi liberación inmediata. Que dios lo bendiga. Yo por mi parte lo perdono (mateo 5:44)”, cierra esa primer publicación.