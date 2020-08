En silencio sindicatos ante regreso de personal ‘vulnerable’

Ciudad Juárez— Ante sindicatos enmudecidos, Salud estatal iniciará hoy con disposiciones para regresar a personal “vulnerable” ante el Covid-19 a sus labores dentro de los centros de salud y nosocomios de esta localidad.

El secretario de Salud en Chihuahua, Eduardo Fernández Herrera, manifestó que hubo cambios en la delimitación de criterios de riesgo a nivel nacional y precisó que Chihuahua permanecerá alineado a ellos.

Los nuevos rangos implican que, aunque se padezcan enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, se tiene que regresar, siempre y cuando estas se encuentren controladas bajo ciertos niveles específicos.

Si bien, indicó que el retorno de este personal –mayoría médicos y enfermeras– sería “voluntario”, luego de ello puntualizó: “Empezaremos a tomar disposiciones a partir del lunes (hoy), para hacer que el mayor número de esta gente regrese a sus áreas de trabajo”, lo cual despertó incertidumbre en el gremio.

Por ello se buscó ayer, sin éxito, consultar a Sofía Calzadillas Lechuga, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Sutichs), y a José Guerrero Sainz, quien es secretario general de subsección 1 de Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA).

‘Es lamentable’

Aunque se les intentó contactar no hubo respuesta a los llamados de El Diario, lo cual manifestó la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano, es una situación lamentable; urgió a que den su postura.

Reconoció que si bien es necesario que se atienda al déficit de personal de salud en la entidad, que es de 2 mil 160 trabajadores: mil 402 de Servicios de Salud y 758 del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), es preciso que se busquen estrategias que arriesguen poco al personal vulnerable, con otras estrategias.

“Si fuera voluntario realmente, se me hace válido, pero ya cuando se está mencionando que se tomarán otras medidas, pues seguramente son sanciones administrativas o de otro tipo. Pienso que ahorita todavía no estamos seguros. No es ético, ya tenemos evidencia de quienes son las personas con mayor riesgo. Creo que no se debe de forzar porque habría situaciones que no sabemos hasta qué nivel llegarían, y que podrían generar secuelas o muerte en los que enfermen”, señaló la médico, con 30 años de experiencia.

Chavarría destacó que se deberá tener –tras tomarse la determinación de amoldarse a nuevos criterios– un cuidado excesivo en la materia, para no contar más finados; al último corte de Salud estatal, previo a la búsqueda de integrar personal vulnerable a sus área de trabajo, al menos mil 267 trabajadores de salud habían dado positivo a Covid-19, y de estos 21 fallecieron a causa de este virus, lo cual podría incrementar.

Juárez, se constó por Transparencia, envió a más de 200 trabajadores de sus hospitales a sus domicilios, al entrar estos en la antigua categoría de vulnerables. 80% ya se cubrió, pero 20% no, lo que ha impactado en el servicio a la derechohabiencia, y ha ocasionado la posposición de procedimientos hacia la población de la frontera, que mantiene 5 mil 255 casos acumulados con 723 difuntos por la enfermedad pandémica. (Alejandro Vargas)