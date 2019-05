En riesgo, inversión para obra por mil 200 mdp

Chihuahua, Chih.- La inversión extraordinaria de mil 200 millones de pesos que el Gobierno del Estado anunció para diversas obras públicas en la entidad, durante el presente año, está en riesgo de no concretarse el refinanciamiento de la deuda pública, debido a la controversia constitucional que existe sobre este proceso.

Arturo Dávila, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), lamentó que no se haya analizado debidamente el proceso de reestructuración pues la inversión en obra pública continúa “congelada”.

El líder de los constructores reconoció que existía una esperanza en el gremio, una vez que el Congreso local aprobó el refinanciamiento de la deuda pública por 28 mil millones de pesos, proceso que permitiría al estado obtener ahorros en el pago de intereses, y gracias a esto se obtendrían recursos extraordinarios para obras en los 67 municipios.

La reestructura de la deuda se aprobó por el Congreso del Estado el 18 de diciembre del año pasado, pero fue cuestionada por diputados del PRI y Morena, que llegaron a controvertirla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque permanece el litigio en el máximo tribunal del país, el febrero el Gobierno del Estado terminó el proceso de refinanciamiento con los bancos.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda fue un proceso exitoso para el Gobierno del Estado, al reducir la tasa de interés en más de un 50 por ciento, con una tasa ponderada del .56 por ciento distribuida en 11 créditos de cinco instituciones bancarias.

El pasado 12 de abril el secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez, explicó que el ahorro que se generará con la reestructuración de la deuda estatal, será para un fondo de inversión de tres mil millones de pesos para ser utilizados en un catálogo de obras este año.

Comentó que estos recursos serán destinados para obra pública, ya que no fueron atendidas las peticiones del Gobierno del Estado y los Municipios por la Federación en el Presupuesto de Egresos para este año, a pesar de que se planteó un presupuesto de seis mil millones para las obras prioritarias.

Posteriormente el Estado dio a conocer que preparaba paquetes de obras prioritarias para Juárez, Chihuahua y prácticamente todos los municipios de la entidad, a realizarse con los ahorros que resultaron de la reestructuración de la deuda.

Sin embargo, casi medio año después, el refinanciamiento no se ha concretado y la obra pública no muestra avance, no hay procesos de licitación por parte del Estado y los trabajos no fluyen como se esperaba, situación que ha generado un descontento en la industria local, pues se tenía la esperazan de que esos mil 200 millones de pesos se pudieran adjudicar a las empresas locales para realizar las obras que el estado proyectara.

Arturo Dávila, comentó que es complicado que en el presente año se pueda ejecutar parte de esos recursos, pues el procedimiento legal no muestra avance y los legisladores que interpusieron la queja por la supuesta inconstitucionalidad no han accedido a retirarla, por lo que están a la espera de que la SCJN resuelva.

A pesar de la controversia constitucional, el estado realizó el proceso de licitación para la adjudicación del refinanciamiento de la deuda pública y se contrataron 11 créditos otorgados por siete instituciones financieras, con mejores condiciones de financiamiento.

De la suma total, Banobras, aportó tres créditos por un total de 14 mil 416 millones 500 mil pesos; BBVA Bancomer, dos, por un total de 4 mil 852 millones 528 mil pesos; Santander, con tres créditos, por 5,000 mdp; Banco del Bajío con 1,500 mdp, y Multiva con 1,740 mdp, completan el total de 28 mil 9 millones de pesos de deuda contratada en la anterior administración.