En la capital de la entidad dan ‘un grito en silencio’

Chihuahua— Decenas de familiares de personas desaparecidas marcharon el día de ayer en completo silencio en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Con una estadística de 2 mil 186 personas desaparecidas en Chihuahua, que lo coloca en el sexto lugar con el mayor número de casos a nivel nacional, la marcha cobra relevancia en esta ciudad donde los familiares exigieron justicia y cero impunidad.

“Nos reunimos una vez más para recordar a nuestros familiares desaparecidos, toda vez que si uno de ellos no fuese encontrado por esa sola persona seguiremos luchando, cuanto más que son miles. El silencio acompañará a la marcha, pero no tan grande como la impunidad que rodea este delito de lesa humanidad”, informó Norma Ledezma, presidenta de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, que da acompañamiento actualmente a 90 casos.

La marcha del silencio partió desde la glorieta de Pancho Villa a las 10:00 de la mañana y arribó al Palacio de Gobierno donde ya los esperaba otra concentración del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, CEDEHM.

Las familias cargaron pancartas con mensajes para la sociedad, las autoridades y sus familiares y vistieron camisetas con el lema “Esperando tu regreso”, fotos de sus desaparecidos, así como paliacates amarillos, que han tomado como su color representativo.

Según detalló Ledezma, actualmente Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional con el mayor número de desapariciones; oficialmente se contabilizan un total de 2 mil 186 casos, sin embargo estiman que esta cifra se encuentra por debajo del número real.

“El dato oficial es el que el sistema nacional arroja. Sabemos que no es el real, es muy distante porque muchas personas ni siquiera han puesto las denuncias de las desapariciones, ya sea por miedo, desconfianza o amenazas”, comentó.

Esta marcha representó la tercera en Chihuahua desde que en 2010 se estableció la conmemoración de dicha fecha, sin embargo hasta el momento la presidente consideró que no hay una voluntad política real para resolver el tema de las desapariciones.

“Desafortunadamente, desde la organización siempre vamos a hacer este señalamiento, hay iniciativas como la creación de la comisión local de búsqueda. Indudablemente es un paso, sin embargo no sería nuevo ni en este Gobierno ni en los anteriores que se crean fiscalías especializadas o unidades especializadas sin recursos, solamente es gatopardismo mexicano y ésta no es la excepción. La comisión local de búsqueda a pesar de que tiene una titular muy comprometida, muy sensible, no puede hacer milagros. La buena voluntad no es suficiente para poder no solamente atender debidamente el problema”, acotó.