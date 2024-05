En cuatro meses, 360 casos de falsificación

Chihuahua— Durante los primeros cuatro meses del año, en el estado han sido abiertas 360 carpetas de investigación por falsificación de documentos, según los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Ante la alta incidencia de la falsificación de documentos, el abogado Gabriel Vidaña consideró que ese delito debe ser castigado con penas más severas, ya que puede generar daños económicos importantes en las víctimas.

Dichas cifras representan un ligero incremento en comparación al mismo período de 2023, cuando fueron iniciadas 315 averiguaciones previas.

Vidaña indicó que, pese a la alta incidencia, son pocas las personas acusadas que llegan a juicio por este delito, ya que, por tener una pena máxima de 5 años de prisión, es posible que haya una suspensión del proceso legal al llegar a una reparación del daño.

“Una persona puede ser víctima de una falsificación de documentos al momento de adquirir una casa y estaríamos hablando de millones de pesos”, expuso.

Explicó que la forma más recurrente de este delito, entre particulares, es vender un bien con documentos falsos o alterados, como un auto, un terreno o una finca, pero debido a la pena, por lo general las partes pueden llegar a un acuerdo, lo que suspende el proceso judicial.

El delito de falsificación de documentos está considerado como del fuero común, pero si involucra cuestiones monetarias, es un delito federal.

El Código Penal del Estado de Chihuahua señala en su artículo 330: “A quien para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado con independencia del resultado obtenido, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados”.

Indica que las mismas penas se impondrán a quien haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco.

Mientras que el artículo 331, señala que las penas previstas en el caso anterior se incrementarán en una mitad, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se impondrá a éste, además, destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses a tres años de prisión.

Los empleados públicos que son susceptibles a las sanciones agravadas son el funcionario o empleado que, por engaño o por sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido; el notario, fedatario o cualquier otro servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, dé fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos.

También el médico que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone o para adquirir algún derecho; o el perito traductor o paleógrafo que plasme hechos falsos o altere la verdad al traducir o descifrar un documento.

