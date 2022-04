En Chihuahua y 6 estados, 71% de cuerpos no identificados

Chihuahua es uno de los siete estados que concentran el 71.73 por ciento de las personas fallecidas sin identificar y que cuentan con servicios forenses insuficientes, revela el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre su reciente visita a México, que fue presentado el pasado martes desde Ginebra.

“El Comité expresa su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense”, cita el documento oficial.

Aunado a ello, señala, en México se van sumando cuerpos día con día y la cifra de personas ausentes o desaparecidas está por llegar a las 100 mil víctimas.

Un dato que refleja la actual situación de saturación del Servicio Médico Forense en Chihuahua es el aportado recientemente por la Fiscalía estatal, que indica que sólo durante el año pasado mantuvieron 281 cadáveres de personas sin identificar en las morgues.

Este informe es el resultado de una visita realizada del 15 al 26 de noviembre del 2021 por cuatro de sus representantes, luego de ocho años de intercambios con el Estado.

Entre las observaciones, 85 contenidas en el documento oficial, el Comité refiere que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal, y que la delincuencia organizada se ha convertido en el gran perpetrador central de las desapariciones con diversos grados de participación u omisión de servidores públicos.

Menciona que la desaparición sigue afectando a hombres de entre 15 y 40 años, y se observó un incremento notable de desaparición de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia por Covid-19.

También destacó el papel que desempeñan las mujeres, que afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos y las represalias que han sufrido defensores de derechos humanos y periodistas.

Impunidad casi absoluta

La tragedia que enfrenta México ante la desaparición forzada es enorme, según el reporte, ya que es mínimo el porcentaje de casos que han sido judicializados y sólo han sido emitidas 36 sentencias por desaparición de personas a nivel nacional.

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y encubrimiento de las desapariciones forzadas y que pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, refiere.

El Comité instó al Estado a abandonar el enfoque militarizado de la Seguridad Pública, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas, ya no es ese tiempo. Entonces, todo esto lo está aclarando Gobernación”, dijo en la conferencia matutina del pasado miércoles.

“Y, desde luego, no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción, no permitimos la impunidad. Entonces, esto hay que informarlo a la ONU, porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado durante el período neoliberal, hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación”, agregó.

Remató diciendo que “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad”.

Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) y que pertenece al Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, dijo que “el rechazo al enfoque de la militarización de la seguridad pública es absolutamente rechazado y no recomendado por los organismos de derechos humanos porque hay graves riesgos de violaciones a los derechos humanos, y eso es algo que en Juárez hemos vivido”.

El Comité mencionó en una de sus conclusiones que para que en México la desaparición deje de ser un paradigma del crimen perfecto es urgente dar respuesta a todas las cuestiones identificadas en el informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado como para los perpetrados recientemente.

Prevención

El estado debe crear las condiciones mínimas necesarias para la instauración de una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas:

1.- Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación

2.- Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones

3.- Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada

4.- Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio

5.- Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data

6.- Atender la crisis forense

7.- Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial

8.- Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección

9.- Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones

10.- Registrar para establecer estrategias eficientes de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.