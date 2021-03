‘En Chihuahua, ser mujer es vivir en alerta’

El Diario / Liliana Pedroza

Ciudad de México– Son muchas cosas las que emergen cuando uno ve una y otra vez los datos de violencia en contra de las mujeres, ver las noticias todos los días, porque es verdad, ser mujer en

México es de alto riesgo y en Chihuahua se vive en un estado de alerta siempre; es un estado de miedo ser mujer, dijo en entrevista para El Diario Liliana Pedroza.

Para la escritora chihuahuense, el día internacional de la mujer es un día importante que sirve para hacer una pausa y reflexionar sobre las luchas sociales que han logrado que las mujeres tengan derechos y que podamos estar en los espacios públicos y analizar lo que falta para lograr la verdadera igualdad entre todos los grupos sociales para generaciones futuras.

“Cuando yo veo las cifras de los gobiernos pienso que no hemos aprendido nada, que no les importamos como población y que no se ha resuelto nada sobre los problemas de género, sobre mujeres secuestradas, asesinadas, torturadas, sobre todo en Ciudad Juárez, me parece que hemos fracasado como sociedad y los gobiernos también. El gobierno estatal se debería sentir como un gobierno fracasado.

La escritora, que comparte residencia entre México, España y Estados Unidos, se refirió a la manera de manifestación de los colectivos que representan a las mujeres como manera de comunicarse y expresar su hartazgo ante la indiferencia de las autoridades; recalcó que ser mujer es muy duro y significa desigualdad.

“Hemos tratado, a lo largo de la historia, de mediar desde una serie de frentes, de maneras de comunicarnos con los gobiernos, con quienes toman las decisiones para tener espacios de igualdad entre todos, seas hombre o seas mujer.

Si no te has querido enterar con las marchas, con las cartas que hemos enviado al gobierno, con las solicitudes, pues es momento de que nos vean detrás de las barricadas” dijo Pedroza.

Liliana Pedroza compartió que desde siempre ha estado muy cercana al tema de la violencia de género en el norte del país, sobre todo, para tratar de ver cómo es que piensan y viven el día a día, aquellas mujeres que están en medio de la guerra contra el narcotráfico y la pobreza, incluso, lo toma para escribir sobre la cotidianeidad y el entorno social.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, manifestó su admiración a mujeres de la literatura, escritoras como Elena Garro, Amparo Dávila, Laura Méndez de Cuenca, “y admiro a muchas mujeres que están en el mundo de la ciencia que es tan difícil porque es muy machista, pero además a todas las mujeres que en la vida cotidiana nos hacen el camino más sencillo a otras, a las amas de casa”, dijo.

A Golpe de Linterna es su nueva antología que aborda la urgencia histórica para demostrar que hay mujeres escribiendo y hay muy buena literatura, a la que le apuesta por tratar el tema de la justicia social al poner a 100 mujeres en un espacio para revalorarlas, pues considera que en el mundo de la literatura, como en muchos otros, “seguimos estando invisibles”.

“Se trata de una antología de tres volúmenes, son 100 cuentos de 100 mujeres cuentistas, en la que se incluye a escritoras chihuahuenses. Es muy difícil apropiarnos y compartir espacios con los hombres, ha sido una batalla por los prejuicios hacia lo que escribimos las mujeres” aseguró la escritora.

Confesó que le han puesto muchas barreras, “pero soy muy necia” y eso la ha convertido en una persona incómoda por no ser el tipo de mujer que la sociedad machista desea, es decir, dijo, sumisa, callada, y con eso considera ser parte del gran movimiento que es el feminismo.

Finalmente envió un mensaje a las mujeres chihuahuenses “sigan luchando por compartir los espacios que también nos pertenecen, luchen contra el síndrome del impostor, debemos seguir luchando para que no haya más violencia física ni simbólica en nuestro estado”.