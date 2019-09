En Chihuahua se siguen utilizando cigarros electrónicos

Chihuahua.- Aunque actualmente existe una alerta en Estados Unidos tras la muerte de siete personas que están relacionadas con el uso del cigarro electrónico, en Chihuahua se sigue utilizando este tipo de artefactos.

Esto debido a que las organizaciones de salud no han definido a ciencia cierta cuál es la causa real de los decesos y lo relacionan con la inclusión de “acetato de vitamina E” en el líquido para cartuchos.

Los consumidores chihuahuenses consideran que el problema está relacionado al tipo de líquido que se aplica y no al artefacto por sí mismo. “El líquido que uso no contiene nicotina, se trata de propilenglicol, glicerina vegetal y un saborizante. Pero no son aceites. El que están prohibiendo en Estados Unidos es el de la marca Juul que utilizan sales de nicotina y sirve para que se absorba de manera más rápida la nicotina como si fuera un cigarro normal”, comentó uno de los usuarios.

Señaló que al añadir extractos de aceites convierten el vapor común en humo nocivo. El costo del cigarro electrónico va desde los 800 hasta los mil 500 pesos y se puede comprar en locales como los que se encuentran en la Plaza de la Tecnología, donde también se compra el líquido para rellenarlo mismo que se produce en México.

Sí bien actualmente existe una campaña mediática en Estados Unidos que generaliza la práctica como nociva quienes fuman a través de este mecanismo señalan que lo han hecho por varios años y continuarán con ello debido a que lo consideran, en su experiencia personal, incluso menos nocivo que el cigarro común.