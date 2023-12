En Chihuahua, algunas escuelas no aceptaron libros de la NEM

Chihuahua.- La secretaria de Educación de Chihuahua, Sandra Gutiérrez, informó que algunas escuelas no han aceptado trabajar con los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana e incluso han solicitado material de apoyo a la Seyd. Señaló que, sin embargo, su responsabilidad desde el gobierno estatal fue cumplir con su distribución atendiendo la determinación de la Suprema Corte.

El tema que fue muy controversial al comienzo del ciclo escolar cuando el Gobierno del Estado interpuso una controversia constitucional que frenó la entrega de los libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica. Sin embargo, luego de casi dos meses de iniciado el ciclo escolar la Suprema Corte resolvió desechar el recurso y ordenó la distribución de los mismos que se concretó a finales del mes de octubre.

Luego de que concluyera el primer periodo del presente ciclo escolar la secretaria de Educación señaló que no han realizado aún un estudio específico del tema, y aunque continúan manifestaciones de padres sobre el rechazo a este material, cada escuela ha optado por cómo implementa el mismo.

“Las escuelas están trabajando con ellos, hemos tenido también opiniones donde solicitan justamente el material de apoyo que nosotros proporcionamos, pero eso no va a ser posible. No hemos hecho una evaluación muy puntual al respecto porque hemos estado centrados en otros temas pero están trabajando con ellos; otros no los aceptaron, sin embargo, nuestra responsabilidad era distribuirlos”, expresó.

Abundó en que la gobernadora cumplió su palabra de apegarse al fallo de la corte. “Cada escuela, cada padre y cada maestro eligen qué hacer. La práctica docente es muy diversa y muy profesional. El libro es una herramienta, hay quien lo usa y hay quien no, pero ya es la decisión profesional y ética de cada maestro”, dijo.