Administración de Corral lejos de ser perfecta: diputado

Chihuahua–– "No creo que en los 2 años 6 meses que le quedan al gobierno de Javier Corral, vaya a poder cambiar la percepción que la gente tiene de su trabajo", expresó el diputado de Morena, Benjamin Carrera.

Así los expresó hoy en un posicionamiento leído ante la Diputación Permanente, en la que criticó que el mandatario vaya a realizar una gira en el estado durante marzo para dar a conocer su segundo informe de gobierno legal.

Ese documento será entregado al Congreso el próximo 01 de marzo y posteriormente encabezará un evento mediático en el Centro de Convenciones, posteriormente estará en varios municipios, "lo que hemos denominado como su gira primaveral", criticó Carrera.

Señaló que, en contraste al gasto que representarán esos eventos, no existe una inversión en obra publicando en mejorar otros aspectos de la entidad.

"Esta administración está muy lejos de ser perfecta. Hay un trabajo débil que genera una imagen negativa en la administración", añadió.

Dijo que dentro de los gastos que no se comprenden está el reciente viaje hecho por Corral a la Ciudad de México a interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, "cuando claramente lo pudo haber enviado por paquetería o enviado mediante la representación del gobierno en la Ciudad de México", sugirió.