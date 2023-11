Empleado de Elektra avisó que lo tenían hombres armados

Parral.- José Antonio Arenas Leyva el hombre localizado asesinado cerca de la carretera Jiménez-Parral, alcanzó a decirle a sus familiares mientras hablaba con ellos por teléfono que habían llegado hacia el sujetos armados, el hecho ha causado gran consternación entre sus allegados.

El hoy occiso, empleado de Elektra se detuvo en el entronque al Valle de Allende para hablar con su familia y sus dos pequeños hijos y avisarles que ya iba en camino, y de acuerdo a datos al interior de la Fiscalía General del Estado, José Antonio alcanzó a decirles con voz angustiada que iban hacia el varios sujetos armados en hechos ocurridos el sábado 21 de octubre.

Desde ese momento no se supo ya nada de el, y fue hasta el domingo 29 de octubre cuando fue localizado muerto en estado de descomposición cerca de la carretera a Jiménez en Estación Morita, asesinado por asfixia.

"En cuanto supe que habías desaparecido no dudé en venir y no paramos hasta encontrarte!!. Aún no sé como veré a tus niños a los ojos y decirles que papá no va a regresar...".

Tu esposa te añora y yo solo la puedo abrazar... Este mundo es más triste sin ti, y aunque sé que te volveremos a ver, tu ausencia duele como un aguijón.

Tú no hiciste nada malo, tu error fue detenerte en carretera en el momento equivocado, cómo ibas a saber lo que pasaría si no tenías nada que temer?? Cómo sabrías si no piensas como ellos?? Y ahora.. cómo viviremos sin ti? Sin tus bromas, sin tus llamadas, sin tu alegría???". Fue uno de los mensajes subidos a redes sociales por sus seres queridos.