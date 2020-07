Emplaza Estado a empresas para que señalicen obras

De no cumplir con las especificaciones con respecto a desviación de tráfico e instalación de señales adecuadas para automovilistas y peatones, las empresas constructoras que desarrollan los trabajos del Estado en esta ciudad podrían perder el contrato de la obra.

Gustavo Elizondo Aguilar, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Estado, informó que habrá cero tolerancia ante irregularidades que pudieran presentarse en algunos de los frentes que se desarrollan en la frontera, tales como la batería de puentes sobre la avenida Francisco Villarreal Torres o la segunda ruta troncal en avenida Tecnológico.

“No daremos plazo, más que unos cuantos días, ya estas empresas fueron notificadas y deben hacer la corrección de manera inmediata. No seremos tolerantes, y al que incumpla con estas medidas podemos sancionarlo hasta con la rescisión del contrato”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, luego de un recorrido realizado por la secretaría que él encabeza, en algunos tramos de la avenida Tecnológico se han instalado ya señales luminosas para advertir de los trabajos que se realizan en puntos como La Cuesta.

“Hay confianza de que estas empresas cumplirán de manera inmediata, afortunadamente no se han registrado afectaciones serias al flujo vehicular, pero eso no exime a ninguna constructora de no cumplir con los señalamientos correspondientes para orientar y advertir a conductores de la obra que se está realizando”, dijo Elizondo.

De acuerdo con la especificación particular EP-704 de una de las licitaciones publicadas para la construcción del BRT-2, se establece que el Contratista de la obra estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo.

Además, se establece que deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en la norma N-PROY-CAR-10, respecto al señalamiento y dispositivos de seguridad en calles y carreteras, para infraestructura del transporte (Normativa SCT).

Por otra parte, se marca que la construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como el mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del contratista.

“Al realizar las obras el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, trabajando por alas y organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que facilite el movimiento y operación de dicho tránsito, a fin de que se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de las obras, debiendo extremar las precauciones para prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea motivo de las obras, o los movimientos de su maquinaria o equipo, o el abastecimiento de materiales” (sic), se detalla en el documento.

Respecto a la colocación de letreros informativos de la obra, el documento especifica que el contratista está obligado a instalar en el lugar que se le indique, un anuncio de tres por cinco metros con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

La elaboración y colocación de estos letreros será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra, debiendo considerar que éstos quedarán a cargo del Gobierno del Estado para su disposición, se estipula en la licitación.

Asimismo, se señala que el contratista será responsable de pago de multas, sanciones, recargos, derechos, reparaciones, de la responsabilidad civil, y de los daños y perjuicios que cause a la SCOP o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse a lo estipulado en el contrato.

Entre las especificaciones que las señales preventivas deben cumplir se destaca que deben ser placas cuadradas y rectangulares con ceja, usando lámina galvanizada calibre 16; un poste de PTR con fondo reflejante de alta intensidad, así como símbolos y leyendas en vinil negro.

Además, para las señales barreras, éstas deben ser de color naranja y tener franjas diagonales en blanco con reflejante de alta intensidad.

En tramos del BRT-2 como el comprendido desde Aguirre Laredo y Tecnológico, automovilistas reportaron la falta de señalética luminosa, principalmente durante la noche, poniendo en riesgo a conductores y peatones del sector.

Mientras que aun con las deficiencias observadas durante un recorrido realizado por El Diario, el próximo lunes se cerrará la circulación de los carriles de extrema izquierda de la avenida Tecnológico, en el tramo comprendido entre las calles Rosa María Fuentes y Plan de Ayala, como parte de los trabajos de la segunda ruta troncal.

“Tengo confianza en que las constructoras van a cumplir, son empresas serias y con las que tenemos buena experiencia en materia de resultados”, reiteró Elizondo Aguilar.