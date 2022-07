Emiten recomendaciones por tormentas

Nuevo Casas Grandes.– Las autoridades locales de Protección Civil lanzaron una alerta y recomendaciones por las tormentas que se están registrando durante la tarde, provocando crecidas en los afluentes, humedad en las bardas de adobe y riesgo de deslave en algunas zonas.

Pese a la brevedad de las tormentas que han azotado a Nuevo Casas Grandes durante los últimos días, ha quedado de manifiesto la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mantener el servicio de la energía eléctrica, que sufre apagones constantes y daño en los aparatos electrodomésticos y sistemas de algunas empresas.

Las autoridades del Departamento de Bomberos y Protección Civil, además de los elementos de Seguridad Pública y de la Policía Vial, han atendido a la población que ha sufrido desde apagones hasta pérdida de sus techos y derribo de estructuras debido a los fuertes vientos que acompañan a la tormenta.

Las afectaciones por las intensas lluvias son tanto en Nuevo Casas Grandes como en Casas Grandes, donde el último evento afectó a la comunidad de Juan Mata Ortiz por la crecida del arroyo e inundaciones en viviendas. Entre las recomendaciones de Protección Civil se pide no cruzar por cauces de ríos o arroyos que lleven agua, pues la fuerza de la corriente puede llevarse a una persona, más si se trata de mujeres y niños.

También se pide tener precaución al circular de noche por la falta de visibilidad con la lluvia en los parabrisas, por lo que de preferencia se pide no salir y que de hacerlo, que sea con precaución. Se pide no acercarse a bardas, casas o laderas que se vean en riesgo de caer por el peso de las precipitaciones, en especial estructuras o bardas de adobe, por lo que se pide alejarse de sus áreas de riesgo y de la misma manera, se pide no acercarse a estructuras con cables eléctricos o postes.