Emite la CNDH ultimátum a Corral

Tomada de internet

Chihuahua— El ombudsman Néstor Armendáriz Loya declaró que la recomendación número 20/2020 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida al gobernador Javier Corral Jurado, es para que cumpla con tres recomendaciones que emitió la CEDH de tres casos de violaciones de derechos humanos cometidos en la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), por lo que de negarse a hacerlo, se expondría a ser citado ante el Congreso de la Unión.

Dijo que el plazo que tiene el titular del Ejecutivo para responder es de 15 días, y asimismo correrían otros 15 para dar pruebas de cumplimiento.

“Yo veo muy difícil que el gobernador se exponga al no aceptar las recomendaciones, pues está muy evidenciado que hubo violaciones en mandos medios de la SEyD. Si el gobernador no aceptará la recomendación, correría el riesgo de que la CNDH pidiera ante el Congreso de la Unión su comparecencia por la no aceptación”, explicó.

Néstor Armendáriz manifestó que la recomendación de la CNDH, engloba tres recomendaciones de la CEDH, hacia la Secretaría de Educación y Deporte. “Un caso es de una persona que concursa para directora y no se le tomó en cuenta; la otra es porque hay dos casos de acoso sexual de un organismos que dependen de la Secretaría de Educación y Deporte que no se atienden, mientras que por la tercera es por la libertad sindical en una institución descentralizada, pero resulta que el presidente del Consejo Directivo de la UTCH, también es el secretario de Educación.

Entonces las tres están dirigidas al gobernador Corral, como superior jerárquico; en una no se cumplió y en dos, no se aceptaron”, manifestó.

El ombudsman mencionó que como antecedente, él sostuvo una reunión con el secretario de Educación y le comentó lo sucedido. “El doctor Herrera es una finísima persona, muy sensible a estos temas, sin embargo el problema es en sus mandos medios.

“Yo le dije, (sic) nos quieren litigar las recomendaciones, como si fuera un juicio civil… le recomendé que lo más conveniente era que las aceptaran, salvo que tuvieran elementos en contrario”, dijo.

En la opinión de Armendáriz, debieron haber aceptado las recomendaciones de la CEDH, pues algunas son de tiempo antes de que llegara el actual secretario de Educación estatal.