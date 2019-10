Embalsamador, un trabajo entre muertos

Chihuahua.- El trabajo de embalsamador es una profesión rodeada de misterio para quienes ven este trabajo desde fuera. El estar día e incluso noche con cadáveres y aún más prepararlos y vestirlos podría parecer de lejos algo terrorífico; sin embargo, para el profesional Jorge Iván Paredes, quien lleva en este oficio 25 años, es un trabajo como cualquier otro, en el que se requiere de mucho estómago ya que a la mesa de preparación llegan desde bebés hasta personas que han sufrido trágicos accidentes, con lo que no es una tarea fácil.

Los cadáveres que llegan son masajeados para quitarles el rigor mortis mediante fricción en extremidades, con el fin de lograr una ruptura de la rigidez del difunto. Posteriormente se bañan, rasuran y se realiza una incisión para conservar el cuerpo el tiempo que se vaya a velar, que puede ser de hasta una semana, se cierra esta incisión y se extraen líquidos como sangre o agua y al final se agrega un nuevo químico para la conservación de las vísceras.

Terminado este procedimiento mayormente técnico, el difunto pasa al área de vestimenta donde se le ponen las prendas con las que va a ser visto por la familia y se maquilla para darle un mejor aspecto al cuerpo.

No obstante, Iván se ha enfrentado a la restauración de cuerpos que a veces quedan irreconocibles de su rostro, con lo que debe aplicar varias horas y esfuerzo con la aplicación de ceras, pegamentos y otro tipo de enseres, con el fin de que la familia pueda verlo si es su deseo.

El embalsamador consideró que no hay cosas que no le gusten de su labor, mientras que tras varios años se ha acostumbrado a ver de todo, aseguró que en ninguna ocasión ha tenido algún susto o mala experiencia escalofriante, ya que destacó que hace su trabajo con profesionalismo.

“Miedo a los vivos, a los muertos no hay que tenerles miedo. A mí no me ha pasado que se muevan, que revivan o de esas cosas que cuentan”, destacó.

Sin embargo, lo más impactante o triste de su empleo, confesó, es tener que arreglar cuerpos de niños o incluso bebés recién nacidos quienes apenas empezaban su vida, pero que desafortunadamente fallecieron.

Iván comentó que a lo largo de los años el oficio ha evolucionado, desde el uso de nuevos materiales y químicos hasta su aplicación, con lo que ahora se logra una mejor presentación para que las familias puedan dar el último adiós a su difunto con cuerpo presente.

Si bien en esta temporada en la que está próxima la celebración del Día de los Muertos los mexicanos se centran en recordar a sus fieles difuntos, el trabajo con los cadáveres nunca termina para los embalsamadores quienes de día y noche conviven cara a cara con la muerte.