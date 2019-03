Embajadora británica rinde homenaje a Miroslava Breach

Chihuahua, Chih.- Corin Robertson, embajadora Británica en México, publicó este lunes en el medio de comunicación nacional Excélsior, una columna en la que rinde homenaje a la periodista chihuahuense Miroslava Breach, a dos años de su homicidio.





En su texto, Robertson destaca no solo la labor periodística, si no el legado que deja a raíz de su asesinato, así como el sentir del pueblo británico ante el homicidio de quienes se dedican a la comunicación.





A continuación el texto íntegro publicado en Excélsior:





"El sábado se cumplieron dos años desde el 23 de marzo en el que te balearon a sangre fría frente a tu hijo, arrebatándote la vida por ser periodista. Para recordarte, te dedico este espacio, Miroslava Breach, porque tu partida no sólo entristeció a tus seres queridos, sino a todos los que defendemos la libertad de expresión.





Eres una voz de referencia para el periodismo crítico. Rebelaste casos de colusión entre el crimen organizado y políticos; diste a conocer el sufrimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, entre otros temas “incómodos”. A pesar de los riesgos y las amenazas que recibiste, decidiste no claudicar y evitar la autocensura. Para ti, el silencio no era una opción porque, como bien decías, es complicidad que los periodistas no informen sobre la violencia y los pueblos oprimidos.





Tu firme convicción hizo que quienes te asesinaron creyeran que la única manera de apagar tu voz era terminar con tu vida, pero tu legado seguirá por siempre. Familiares, amigos, colegas periodistas y la sociedad civil luchan por ti y por tu verdad. Buscan que se esclarezca la totalidad de los hechos y que tus agresores paguen. Hasta el momento, hay avances en la investigación; al menos tres personas han sido vinculadas al caso, lo cual es positivo. No obstante, los autores intelectuales de tu asesinato siguen sin ser llevados ante la justicia.





Desafortunadamente tu historia no es un caso aislado. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en 2018, 63 profesionales del periodismo fueron asesinados en el mundo. Las violaciones a la libertad de informar ya no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios: en las democracias, la libertad de expresión es cada vez más frágil. En México, durante el año pasado al menos 13 periodistas fueron asesinados y en lo que va del 2019 se suman al menos cuatro casos.





En el Reino Unido creemos que la violencia que sufren periodistas como tú es inadmisible.





Ésta inhibe la libertad de expresión y representa un obstáculo para la democracia. Por eso, nuestro canciller, Jeremy Hunt, tiene como prioridad para este año una iniciativa global llamada Media Freedom Campaign, que busca movilizar a la comunidad internacional para responder a los problemas de seguridad que enfrentan los profesionales como tú en el ejercicio de su labor, y a la impunidad de los crímenes en su contra.





Tu caso es significativo para nosotros y creemos que refleja muchos de los problemas en los que juntos debemos trabajar para evitar que la violencia se siga reproduciendo. Para mi país es importante trabajar junto con México para que ningún otro profesional de la comunicación tenga que sufrir consecuencias negativas por su decisión de no guardar silencio.





Queremos que el mundo conozca tu historia para que nunca más se vuelva a repetir.





A dos años de tu muerte, tu legado sigue vivo, y tu clamor por la verdad está ahora en boca de más personas. Estoy segura de que muchos periodistas, inspirados en tu lucha, seguirán tu ejemplo y la sociedad no se quedará callada ante la injusticia."













*Embajadora Británica en México

