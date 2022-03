Eligen hoy a presidente de Canaco tras tensa campaña

Chihuahua, Chih.- Después de semanas de controversias, descalificaciones, denuncias de bloqueo sistemático a simpatizantes y demandas de 'piso parejo' en el proceso de elección del nuevo consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), se celebrará hoy la 135 Asamblea Anual Ordinaria de la Canaco Servytur Chihuahua de la que surgirá el nuevo consejo directivo para el periodo 2022-2023 presidido por Fernando Mares Delgado u Omar Armendáriz Jurado.

egún el orden del día de la Convocatoria, el presidente Edibray Gómez rendirá su tercer y último informe de labores, el tesorero informará del estado de las finanzas de la institución y los socios elegirán a través del voto libre y secreto el nuevo consejo directivo.

Dada la postulación y plan de trabajo presentado de los empresarios Fernando Mares Delgado y Omar Armendáriz Jurado para ser electos para presidir la Canaco Servytur, así como una copiosa afiliación de nuevos negocios a la Cámara para apoyar a uno u otro proyecto, se tiene una alta expectativa de dejar atrás el récord histórico de participación de sólo el 10 a 15 por ciento de los 6 mil 500 socios en el proceso de la votación para elegir al consejo.

La convocatoria señala el inicio de la asamblea a partir de las 18:00 horas y se requiere el 50 por ciento más uno de los asociados y de no cumplir con el requisito atender la segunda convocatoria con los presentes a partir de las 19:00 horas en la sede de la Canaco Servytur Chihuahua en Calle Pedro Zuloaga No. 11200.

El presidente de la Canaco, Edibay Gómez informó que de acuerdo con los estatutos podrán asistir a la Asamblea y participar en el proceso de elección únicamente los socios que estén al corriente en sus cuotas y tengan la constancia que les da derecho a ejercer su voto. Precisó que por tal motivo el desarrollo de la asamblea no podrá ser presenciada por representantes de los medios de comunicación, y sólo podrán ingresar al recinto hasta el termino de los trabajos.

Nicanor Álvarez detalló que para hacer más ágil el proceso de la elección se acostumbra que los socios pasen conforme estén ubicados, es decir, primero pasa a votar la primera fila, la segunda, tercera y así sucesivamente hasta la última. Posteriormente, ante notario público se abre la urna, se hace el conteo ante escrutadores de ambas planillas y ahí se elige como ganadora, la que tenga más votos.

El presidente, Edibray Gómez y su secretario Nicanor Álvarez, detallaron que una vez que se elige a una planilla como ganadora se decreta un receso para que ésta elija quién va a presidir el Consejo, y éste nombra al secretario, tesorero y se ratifica el director por cuestiones de poderes de representación de la Cámara.

Indicaron que esa reunión para elegir presidente, es básicamente protocolaria, ya que de antemano se sabe quién sería el presidente. Posteriormente se designa a los vicepresidentes y consejeros. Nicanor Álvarez detalló que normalmente una planilla se integra por 29 personas y de acuerdo a la Ley de Cámaras, los consejeros duran dos años, por lo que la mitad del actual Consejo se quedarían en sus cargos.

Este proceso se maneja interno y se lleva a cabo en la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo electo. Tanto Edibray Gómez como Nicanor Álvarez estimaron que la Asamblea Anual Ordinaria de la Canaco a celebrarse hoy se lleve a cabo durante unas tres horas para desahogar todos los puntos de la convocatoria.

Como se sabe, el pasado 22 de marzo, el hasta ahora vicepresidente de Secciones Especializadas, Humberto Ortega tuvo un enfrentamiento con la planilla de Fernando Mares “Nadie es mejor que todos juntos” cuando se presentaron en el Lobby de la Canaco para exigir “piso parejo” y denunciar el presunto bloqueo sistemático de sus allegados a través de un injustificado incremento de las cuotas de afiliación de mil 500 a tres mil 500, cinco mil 500 y hasta 10 mil 500 pesos.

Humberto Ortega interpeló a Mares Delgado y a la insistencia de Ramón Serna, uno de los seguidores del empresario de que no era su rueda de prensa y que se retirara, llego a un intercambio de manotazos cuando se le tocó en el pecho y se le indicaba que no tenía nada que hacer ahí.

Fernando Mares denunció que luego de que iniciaron acciones de inscripción de comerciantes, prestadores de servicios y turismo a la Canaco con la idea de sumar al menos mil votos que respaldaran su proyecto, el consejo actual empezó a incrementar las cuotas de afiliación, lo cual calificó de fuera de orden cuando se estaba en pandemia y una crisis económica.

Observó que, aun así, quienes insistían en su afiliación se les daban largas en el proceso y había quien tenía ya hasta 15 días en espera.

Cuando el aspirante acusó de que tampoco se le dio permiso de llegar a los miembros de las secciones especializadas para exponerles su plan de trabajo, fue cuando Humberto Ortega a voz alzada pidió su derecho de réplica ante los simpatizantes y representantes de los medios de comunicación.

La intervención no solicitada del vicepresidente de Secciones Especializadas causó la reacción inmediata de uno de los allegados a Fernando Mares, el licenciado Ramón Serna, quien se apresuró hasta donde estaba el miembro del consejo actual y le dijo que no tenía nada que hacer ahí, que no era su rueda de prensa.

Como le levantó la mano hasta el pecho y le tocó, el vicepresidente se indignó y le gritó que no lo tocara y le aventó el brazo y Serna volvió a señalarlo al aire y se repitió la escena.

Esta situación generó una inmediata reacción al día siguiente, por lo que Ómar Armendáriz, en su calidad de vicepresidente general, acompañado de 11 de los 34 consejeros, así como de 15 presidentes de Secciones Especializadas, manifestó que había cierta indignación y molestia por parte del Consejo, del presidente Edibray Gómez, por la forma en que se manifestó el consejero Fernando Mares, así como gente ajena a la Canaco sobre el trabajo del consejo y su presidente.

"En la Cámara hay gente que trabaja, tenemos consejeros que han trabajado arduamente hombro a hombro con nuestro presidente, me incluyo, como para que venga alguien y nos diga que el único mérito para dirigir la Cámara de Comercio, es tener una empresa muy grande o tener un apellido", señaló Omar Armendáriz Jurado, vicepresidente de Canaco en alusión al consejero Fernando Mares Delgado.

Planteó que ante esta situación y la ausencia del presidente que se encuentra fuera de la ciudad, es que sale a defender la Cámara de Comercio, al consejo, así como el nombre y la gestión del presidente realizada durante los últimos tres años.

Indicó que Fernando Mares Delgado dice que no hay piso parejo en la Cámara, cuando él y todo consejero lo tiene y desde el día uno del presente consejo se le nombró como vicepresidente de Comercio, pero fue el único que no presentó un plan de trabajo, e incluso cuando se dieron a conocer no se presentó, no acudió. Subrayó que este último año se le quitó al consejero ese nombramiento ya que es el único que no ha trabajado y entonces desaprovechó el piso parejo.

Agregó que en cuanto a la afiliación, dijo que con la Asamblea de la Concanaco se tenía 15 días en que se detuvieron los trabajos administrativos de la Canaco, aunque las afiliaciones no se habían detenido. Señaló que es extraño que ahora halla tanto interesado en afiliarse sólo por votar, cuando anteriormente no tenían mayor interés por la Cámara. Indicó que la Canaco agrupa micro, pequeños y medianos empresarios, por lo que se les hace raro que ahora quieran afiliarse cuando antes no les interesaba.

Cuestionó el interés de empresarios que nunca han estado en la Canaco por registrarse y agregó que ahora que se tiene excelentes instalaciones, finanzas y equipo administrativo, todos quieren afiliarse.

En otro punto, dijo que en la Canaco hay reglamento para uso de las instalaciones y el martes el consejero pretendió utilizar las salas sin avisar absolutamente a nadie, cuando hay personas que se encarga de asignar salas a petición por escrito o de viva voz, pero no se hizo por ninguna de las dos.

Las controversias y una copiosa llegada de prospectos para asociarse a la Canaco, llevó a la Comisión de Honor y Justicia, presidida por Maurilio Ochoa, a solicitar la presencia de elementos de seguridad publica en la sede de la Canaco, para en su caso resguardar el orden y la seguridad de los trabajadores y visitantes.

Ya por la noche, las dos planillas fueron aceptadas oficialmente por el Comité de Honor y Justicia para contender hoy.